La cita en el Circuito Internacional de Lusail no fue positiva para Alpine, que venía de firmar un notable resultado en el GP de Las Vegas con el quinto y sexto lugar de Pierre Gasly y Franco Colapinto, respectivamente. Sin embargo, las cosas no funcionaron de la misma manera este fin de semana en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, donde el equipo galo quedó en cero con el argentino ubicado en el decimotercer lugar, un puesto delante de su compañero.

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Justamente sobre este resultado habló Flavio Briatore, quien remarcó el contraste entre la fecha en el trazado catarí y lo sucedido la semana pasada en el estado de Nevada. “Fue un fin de semana decepcionante para nosotros, especialmente después del gran momento que vivimos en Las Vegas con los dos autos en los puntos. Este fin de semana en Qatar fue todo lo contrario”, comenzó el asesor de Alpine en declaraciones rescatadas por Motorsport.

En este sentido, el empresario italiano advirtió que el circuito de Lusail sacó a relucir los problemas del A526, los cuales deberán ser analizados para mejorar la performance en la próxima edición del campeonato del mundo. “Nuestro rendimiento aquí ha sido particularmente pobre, con un trazado que realmente puso de manifiesto las debilidades de nuestro conjunto. Tenemos mucho que analizar y entender”, agregó.

Y es que la dupla del equipo de Enstone apenas logró avanzar en la carrera en comparación con la clasificación, ya que solamente Colapinto ganó un lugar con respecto a su cajón en la grilla de partida. De hecho, el pilarense se había mantenido en la zona de puntos en gran parte de la carrera, pero una lenta parada hizo que pierda segundos valiosos, aunque no del todo determinantes para terminar entre los diez mejores.

De ahí que la meta para el próximo fin de semana no sea alcanzar a Racing Bulls, sino volver a tener a los dos pilotos en la zona de puntos en la última carrera del año. “La próxima semana se disputa la última carrera de la temporada en Abu Dhabi. Vamos allí con la intención de terminar el año de la mejor manera posible y el objetivo es volver a poner a los dos pilotos en los puntos”, cerró Briatore.

Así terminó Alpine en el GP de Qatar.

La oportunidad pérdida de Alpine

El abandono de Arvid Lindblad al inicio de la carrera le dio una oportunidad de lujo a Alpine de volver a recortarle terreno a Racing Bulls, aunque lo que sucedió fue lo contrario. La escudería italiana sumó con el noveno lugar de Liam Lawson, de manera que la diferencia se hizo de 29 puntos cuando quedan 43 en juego, aunque el equipo galo necesitaría de un milagro para superar a RB en la última fecha.