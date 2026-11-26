El Turismo Carretera se prepara para una de las definiciones más abiertas de los últimos años. El campeonato 2026 tendrá su desenlace el próximo 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, de La Plata, provincia de Buenos Aires, donde 15 pilotos buscarán quedarse con el título.

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Julián Santero llegará como líder de la Copa de Oro con 146 puntos, seguido por Agustín Canapino (136), Otto Fritzler (124), Matías Rossi (123) y Jonatan Castellano (110). Entre los cuatro primeros hay apenas 23 unidades de diferencia, mientras que la última fecha entregará puntaje y medio, una particularidad que mantiene abiertas las posibilidades de numerosos competidores.

Cómo se define al campeón del TC

El campeonato del Turismo Carretera está dividido en dos etapas. Las primeras diez competencias conforman la Etapa Regular, mientras que las últimas cinco corresponden a la Copa de Oro.

En esta temporada clasificaron inicialmente 13 pilotos, a los que posteriormente se sumaron los denominados “3 de Último Minuto”: Julián Santero, Marco Dianda y Valentín Aguirre.

Para consagrarse campeón es necesario terminar con la mayor cantidad de puntos entre los pilotos habilitados de la Copa de Oro y haber ganado al menos una carrera durante la temporada.

La última fecha repartirá un máximo de 70,5 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

Pole position: 3 puntos.

Victoria en la serie: 7,5 puntos.

Victoria en la final: 60 puntos.

Esto significa que tanto la clasificación del sábado como las series del domingo podrían resultar determinantes para conocer al nuevo campeón.

Qué necesitan los principales candidatos

Santero es el único piloto que depende exclusivamente de sí mismo: si gana la final, será campeón independientemente de los resultados de sus adversarios. El mendocino busca su segundo título y el primero de BMW en la categoría.

Por su parte, Canapino necesita descontarle más de 10 puntos al líder para superarlo sin depender de un desempate. El arrecifeño buscará conquistar su sexto campeonato.

Fritzler deberá recuperar más de 22 unidades, mientras que Rossi necesita descontar más de 23 puntos respecto de Santero, además de superar a los restantes candidatos.

Más atrás aparece Mariano Werner, que deberá recuperar una diferencia de 45,5 unidades para conseguir su cuarta corona.

Los pilotos que están obligados a ganar

De los 15 candidatos al campeonato, seis todavía no consiguieron victorias durante la temporada: Jonatan Castellano, Christian Ledesma, Marcos Landa, José Manuel Urcera, Marco Dianda y Hernán Palazzo.

Todos ellos deberán ganar necesariamente en La Plata y esperar una combinación favorable de resultados. El único integrante de la Copa de Oro que ya no tiene posibilidades matemáticas es Juan Pablo Gianini, ubicado a 97,5 puntos del líder.

La definición también podría representar un acontecimiento histórico para la categoría. Tanto BMW como Mercedes-Benz y Toyota tienen la oportunidad de conseguir su primer campeonato de Turismo Carretera.

Con 15 candidatos, siete marcas representadas y 70,5 puntos en juego, el TC tendrá una definición abierta hasta la última carrera del año. Santero cuenta con la ventaja, pero cualquier error durante el fin de semana podría cambiar por completo el desenlace del campeonato.