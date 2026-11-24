Cuando un plantel de la Primera División de Argentina viaja desde una concentración hasta el estadio o debe trasladarse por ruta para disputar un partido, generalmente lo hace en micros muy diferentes a un colectivo urbano convencional.

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Son ómnibus de larga distancia, habitualmente de uno o dos pisos, preparados con grandes butacas reclinables, climatización, amplias bodegas y distintas comodidades para que los futbolistas puedan descansar.

Pero hay una característica importante: los clubes no necesariamente son dueños de esos vehículos. Lo habitual es que firmen acuerdos con empresas especializadas, que destinan y personalizan determinadas unidades para cada institución.

Desde octubre de 2026 existe además un acuerdo entre Flecha Bus y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) por el cual la compañía se convirtió en sponsor de la competencia y quedó vinculada a los traslados oficiales de los planteles de Primera División.

Boca Juniors: un Marcopolo de dos pisos

Uno de los casos en los que se conoce exactamente el vehículo es el de Boca Juniors.

En febrero de 2026, Boca y Flecha Bus presentaron el nuevo micro oficial utilizado para transportar al plantel durante la temporada.

Se trata de un Marcopolo Paradiso 1800 DD New G7, es decir, un ómnibus de doble piso, montado sobre un chasis Mercedes-Benz. La unidad está identificada dentro de la flota con el número interno 60076.

El exterior está completamente personalizado con los colores azul y amarillo, el escudo y las referencias al club.

Boca también dispone de vehículos más pequeños para otros movimientos: se ha registrado, por ejemplo, una Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI de 15+1 plazas perteneciente al club.

River Plate: diez micros de Andesmar

El caso de River Plate es diferente.

Desde mayo de 2025, su transporte oficial es Andesmar, mediante un acuerdo que tiene vigencia por dos años, es decir, hasta 2027.

La operación es mucho más grande que disponer simplemente de un colectivo para el plantel profesional.

Andesmar destinó una flota de 10 buses para cubrir las necesidades deportivas de River durante los siete días de la semana. Las unidades destinadas a Primera División y Reserva fueron entregadas 0 km, con ploteos exclusivos y una configuración interior solicitada especialmente por el club.

Para las divisiones inferiores y otras disciplinas se utilizan configuraciones de aproximadamente 55 pasajeros.

Andesmar trabaja actualmente con micros Marcopolo G7 y G8, equipados, según la versión, con butacas reclinables, climatización, conexiones USB, Wi-Fi y distintos sistemas electrónicos de seguridad. Sin embargo, la compañía no detalla públicamente en su acuerdo con River qué chasis y configuración exacta corresponde a cada una de las unidades asignadas al primer equipo.

Racing, Independiente y Argentinos Juniors

Grupo Flecha mantiene además acuerdos directos de transporte deportivo con varios equipos importantes de Primera.

La propia compañía identifica actualmente entre sus clientes a Racing Club, Club Atlético Independiente, Argentinos Juniors y Boca Juniors.

En estos casos no necesariamente existe un único vehículo que realice absolutamente todos los traslados durante el año. La empresa asigna micros de su flota según el recorrido, cantidad de integrantes de la delegación y necesidades del viaje.

Por eso puede ocurrir que el micro que lleva al equipo desde su concentración hasta su estadio sea diferente al utilizado para recorrer cientos de kilómetros hasta otra provincia.

¿Qué tipo de micro se utiliza?

Uno de los modelos más habituales en este nivel de transporte es precisamente el Marcopolo Paradiso 1800 DD.

El “DD” significa Double Decker: doble piso.

Según la configuración, este tipo de ómnibus puede utilizar chasis de fabricantes como Mercedes-Benz, Scania o Volvo. Existen versiones con capacidades muy diferentes, desde configuraciones premium de poco más de 30 pasajeros hasta micros convencionales que pueden superar las 50 plazas.

Para un plantel profesional, tener menos asientos puede ser una ventaja: permite instalar butacas considerablemente más grandes y dejar más espacio entre cada jugador.

Los micros modernos de este tipo también pueden incorporar baño, heladera, pantallas, conexiones USB, Wi-Fi y grandes bodegas para transportar equipamiento deportivo y valijas.

¿Por qué usan micros aunque viajen en avión?

Incluso cuando un equipo debe jugar lejos y realiza la mayor parte del recorrido en avión, el micro sigue siendo indispensable.

El plantel necesita viajar desde el predio o estadio hasta el aeropuerto y, una vez que aterriza, otro vehículo debe llevarlo hasta el hotel, entrenamiento y cancha.

En algunos casos, la misma empresa de transporte envía anticipadamente un micro hasta la ciudad donde jugará el equipo para que la delegación lo tenga disponible cuando llegue.

Por eso los micros que aparecen junto a los estadios forman parte de una operación logística mucho mayor.

En 2026, Flecha Bus tiene una presencia especialmente fuerte en el fútbol argentino y mantiene vínculos con clubes como Boca, Racing, Independiente y Argentinos Juniors, además de su reciente acuerdo con la Liga Profesional. River, por su parte, mantiene un contrato exclusivo con Andesmar.

Y entre los vehículos utilizados, los grandes Marcopolo Paradiso de doble piso se convirtieron en una de las imágenes más habituales de los planteles de Primera División cuando salen a la ruta.