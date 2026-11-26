La Fórmula 1 confirmó este jueves 26 de noviembre la totalidad de los pilotos que disputarán el campeonato 2027. Después de varios meses de negociaciones y rumores, la renovación de Oliver Bearman con Haas permitió completar definitivamente la parrilla.

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La gran particularidad es que solamente habrá un cambio respecto de los titulares que comenzaron la temporada 2026: el brasileño Rafael Câmara ocupará el lugar del francés Esteban Ocon en la escudería estadounidense.

Los otros diez equipos decidieron mantener sus respectivas duplas, entre ellos Alpine, que continuará contando con Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Rafael Câmara reemplaza a Esteban Ocon en Haas

El brasileño de 21 años será el único piloto que afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1 durante 2027.

Integrante de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari desde 2021, Câmara consiguió el campeonato de Fórmula 3 en 2025 y posteriormente se convirtió en uno de los principales protagonistas de la Fórmula 2.

Su incorporación a Haas fue anunciada oficialmente el 15 de octubre mediante un contrato multianual. Sin embargo, la salida anticipada de Ocon permitió que el brasileño debutara antes de lo previsto, durante el Gran Premio de São Paulo de noviembre de 2026.

En tanto, el piloto francés, que comenzó su trayectoria en la máxima categoría en 2016, quedó sin una butaca titular para el próximo campeonato.

Así quedó la parrilla completa de la Fórmula 1 para 2027

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli .

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton .

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar .

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri .

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto .

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad .

Haas: Oliver Bearman y Rafael Câmara .

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto .

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon .

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll .

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Qué pasa con Colapinto, Hamilton y Alonso

En el caso de Franco Colapinto, el argentino disputará su segunda temporada completa en la categoría y continuará formando parte del proyecto deportivo de Alpine.

Por su parte, pese a los conflictos internos y los incidentes protagonizados durante 2026, Ferrari mantiene oficialmente a Lewis Hamilton y Charles Leclerc como sus pilotos para el próximo campeonato.

Otro de los nombres que generaba incertidumbre era Fernando Alonso. El español finalmente continuará en Aston Martin, donde afrontará su 24ª temporada en la máxima categoría.

La continuidad generalizada se produce después de la profunda modificación del reglamento técnico implementada en 2026. Con una temporada de experiencia bajo las nuevas disposiciones, la mayoría de las escuderías decidió mantener a sus corredores y concentrarse en mejorar el rendimiento de sus monoplazas.

De esta manera, la Fórmula 1 comenzará el campeonato 2027 con 11 equipos, 22 pilotos y una sola modificación respecto de la formación inicial de 2026: la incorporación definitiva de Rafael Câmara en reemplazo de Esteban Ocon.