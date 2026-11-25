El Turismo Carretera cuenta con un particular sistema de definición del campeonato que permite mantener abierta la pelea por el título hasta la última carrera de la temporada. Se trata de los denominados “3 de Último Minuto”, un mecanismo incorporado por la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC) en 2014.

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Su objetivo es darles una segunda oportunidad a aquellos pilotos que no consiguieron clasificarse inicialmente a la Copa de Oro, pero que logran recuperarse durante el tramo final del campeonato.

De esta manera, quedar afuera de los primeros puestos durante la Etapa Regular no significa necesariamente despedirse de la posibilidad de ser campeón.

Cómo funciona el sistema de los “3 de Último Minuto”

El campeonato del Turismo Carretera está dividido en dos grandes etapas. Las primeras diez fechas conforman la Etapa Regular, mientras que las últimas cinco corresponden a la Copa de Oro, que determina al campeón de la temporada.

Habitualmente, los 12 mejores pilotos de la clasificación general ingresan directamente a la definición.

Sin embargo, al finalizar la fecha 14, la penúltima del campeonato, se seleccionan los tres pilotos mejor ubicados en la tabla general entre quienes todavía no clasificaron a la Copa de Oro.

Estos corredores consiguen automáticamente un lugar en la definición del campeonato.

Lo más importante es que no ingresan con cero puntos. Se les reconocen todas las unidades obtenidas durante las primeras cuatro fechas de la Copa de Oro, aunque no reciben las bonificaciones correspondientes a las victorias de la Etapa Regular.

Esto significa que un piloto puede ingresar a último momento e incluso hacerlo como líder del campeonato.

Quiénes son los “3 de Último Minuto” del TC en 2026

Después de la carrera disputada el 15 de noviembre en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, quedaron confirmados los tres pilotos que ingresaron mediante este sistema:

Julián Santero (BMW): 146 puntos.

Marco Dianda (Dodge): 89 puntos.

Valentín Aguirre: 82,5 puntos.

En 2026 existe una particularidad: inicialmente clasificaron 13 pilotos, debido a que Juan Pablo Gianini consiguió su lugar tras ganar el Torneo de Carreras Especiales.

Por lo tanto, con la incorporación de los tres nuevos participantes, la Copa de Oro 2026 quedó integrada por un total de 16 corredores.

El histórico caso de Julián Santero

El ejemplo más llamativo de esta temporada es el de Julián Santero.

El mendocino no consiguió clasificarse directamente a la Copa de Oro, pero protagonizó una importante recuperación durante las últimas competencias.

Terminó segundo en San Luis, tercero en San Nicolás, cuarto en Rosario y noveno en Río Cuarto.

Gracias a esos resultados, no solamente consiguió ingresar entre los “3 de Último Minuto”, sino que además quedó como líder de la Copa de Oro, con diez puntos de ventaja sobre Agustín Canapino.

Desde que se implementó este sistema en 2014, ningún piloto consiguió consagrarse campeón ingresando por esta vía. Santero podría convertirse en el primero.

¿Pueden ser campeones los tres pilotos?

Sí. Una vez clasificados, tienen derecho a disputar el título, siempre que cumplan con el requisito reglamentario de haber ganado al menos una carrera durante la temporada.

Mientras Santero y Aguirre ya consiguieron una victoria, Dianda todavía necesita ganar.

La última fecha se disputará el 5 y 6 de diciembre en el Autódromo Roberto José Mouras, de La Plata, y repartirá un máximo de 70,5 puntos.

En definitiva, los “3 de Último Minuto” funcionan como una segunda oportunidad dentro del Turismo Carretera, permitiendo que pilotos inicialmente eliminados puedan recuperarse y terminar peleando por el campeonato en la última carrera del año.