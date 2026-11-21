Vélez Sarsfield clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura tras superar 3-1 por penales a Belgrano, luego de igualar 2-2 en un cruce vibrante disputado en Liniers. Tomás Marchiori fue la figura excluyente de la noche al contener tres remates desde los doce pasos.

Un partido de ida y vuelta y doble reacción del Fortín

El encuentro tuvo ritmo alto y golpes repartidos desde el comienzo. Belgrano pegó primero a los 11 minutos a través de Ramiro Hernándes, y recién en el complemento —a los 14 minutos del segundo tiempo— Ronaldo Martínez estampó el empate parcial para el local.

La paridad se mantuvo hasta el alargue. A los 10 minutos del tiempo extra, Nicolás Fernández volvió a adelantar al conjunto cordobés, pero Vélez no bajó los brazos y, empujado por su público, alcanzó la igualdad definitiva a los 5 minutos del segundo tiempo extra para forzar los penales.

Definición por penales: la noche de Marchiori

En la serie decisiva, el arquero del Fortín se agigantó bajo los tres palos y neutralizó tres ejecuciones de Belgrano: Lucas Zelarrayán, Francisco González Metilli y Adrián Sporle.