River venció 1-0 a Instituto en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba y avanzó a las semifinales del Torneo Clausura 2026, donde enfrentará a Independiente en el Monumental. El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio dominó buena parte del desarrollo y acumuló situaciones para liquidar la serie, pero mantuvo el suspenso hasta el final tras fallar dos penales y estrellar remates en los palos.

El desarrollo del partido

El conjunto visitante asumió el protagonismo desde el inicio en Alta Córdoba, pese a las dificultades de un terreno de juego irregular que condicionó el traslado por abajo. A los 12 minutos del primer tiempo, River abrió el marcador: tras un remate de media distancia de Santiago Espíndola que dejó rebote largo en Marcos Ledesma, Gonzalo Montiel anticipó a todos en el área chica y definió para el 1-0.

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Apenas unos minutos después, a los 16', el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal por una mano en el área local (de Leonel Mosevich ante un remate de Tomás Galván), pero Sebastián Driussi ejecutó y su disparo pegó en el palo derecho. River mantuvo el control territorial y generó llegadas de contraataque con Thiago Almada y Ángel Correa, aunque cerró la etapa inicial con una ventaja mínima.

En el complemento, el equipo de Ponzio dispuso de espacios de contragolpe para sentenciar el cruce, pero careció de puntería y chocó con los postes. Instituto tuvo tramos de empuje en busca del empate —incluida una jugada en el área chica donde dos atacantes locales se estorbaron—, mientras que River desperdició mano a mano y remates claros: Correa estrelló un tiro en el travesaño cerca de la media hora del segundo tiempo y Lucas Beltrán y Almada rozaron el arco con definiciones cruzadas.

Sobre el cierre, a los 80' (35' ST), River volvió a contar con una pena máxima tras una falta en el área, pero Almada remató al medio y Ledesma contuvo con los pies. En los minutos finales, un doble cabezazo en el área dio en el palo antes del pitazo definitivo que selló el pase a semifinales.

Claves del pase a semifinales

La victoria sostiene a River en la pelea por el título del Torneo Clausura —su vía directa para buscar la clasificación a la próxima Copa Libertadores— en una noche en la que el dominio y la generación de ocasiones convivieron con la falta de eficacia en los metros finales.