Un día después de la victoria de Boca frente a Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana se conoció una situación que llamó la atención. Un periodista de ESPN salió al cruce de Mauricio Macri y lo hizo en redes sociales. Se trata de Martín Souto que, en su Twitter, escribió "No seas ridículo".

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El cruce ocurrió después de que el expresidente de la Nación y de Boca haya lanzado un comentario en sus redes sociales felicitando al Vasco Arruabarrena por la obtención del título de Boca. Allí, por supuesto, no dijo nada sobre Juan Román Riquelme quien no solo es presidente sino que además es un acérrimo opositor a Macri. Allí fue Souto quien salió al cruce de una manera inesperda.

"Che Mauri me parece que te olvidaste de la parte protocolar que tanto parecía importarte en otros tiempos. Corregi el tweet y felicitá al presidente de la institución como corresponde. Sino parece que te doliera ver a Boca campeón con Riquelme. No seas ridículo", escribió Martín Souto, periodista de ESPN, señal que suele tener más cercanía con el exmandatario nacional por la cercanía política.

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Después de que la transmisión oficial enfocara a "Jagger" Herrera en medio de los festejos, el relator de ESPN dijo: “Sí, pibe, la rompiste toda... Pensar que te elogiaba alguna vez, porque me había parecido una presentación notable de un pibe del club en la cancha de Racing, y alguno por ahí se sorprendía. Algunos no entendían por qué tanto, algunos que no tienen nada que ver con la vida de Boca".