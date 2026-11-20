Una de las innovaciones que River llevó a cabo en el mercado de pases de invierno fue la contratación de Pablo Longoria como director deportivo con el fin de que ordene la salida y el ingreso de jugadores dentro del plantel profesional. Algo que comenzó con el pie izquierdo debido a los enormes problemas que se registraron con aquellos futbolistas que habían sido apartados y mandados al "container".

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Una de las principales razones por las que el directivo español fue contratado para el cargo fue para que organizara la salida de varios jugadores que habían sido desplazados del plantel. El objetivo era que los colocara en otros equipos por medio de ventas, pero la realidad marca que muchos de ellos salieron mediante préstamos con opciones de compra sujetas a la cantidad de partidos que disputen, además de los objetivos deportivos que alcancen.

Además, se debe sumar que el gasto de dinero llevado a cabo en el mercado de pases no coincide de gran manera con lo que sucedió en el campo de juego. Se debe recordar que River quedó afuera de la Copa Argentina frente a un descendido Aldosivi y, más adelante, sufrió el cachetazo contra Independiente Santa Fe al empatar en el estadio Monumental y quedar afuera en la instancia de los penales.

"El futuro de Longoria en River está cada vez más cerca de alcanzar el final. Aunque no existe ningún indicio público que marque su posible salida, hay varios elementos que señalan un desenlace muy probable en diciembre próximo", expresó el periodista Germán Balcarce en una nota que escribió para el diario La Nación.

Una eliminación del Torneo Clausura frente a Lanús, en el marco de los octavos de final, puede provocar que el Millonario no solo remueva a su director deportivo, sino que también ponga en juego la continuidad de Leonardo Ponzio, debido a que los hinchas saldrían a las redes sociales a pedir la llegada de un cuerpo técnico con determinada experiencia. Uno de los grandes mencionados es Ramón Díaz, que viene rechazando propuestas formales para dirigir porque quiere tener una oportunidad más en el banco de suplentes del estadio Monumental.

Mientras que una consagración en el campeonato local no solo le permitirá al equipo festejar un título oficial, sino que también le dará la posibilidad de pensar en la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Algo que por ahora le resulta esquivo debido a su lugar en la tabla anual, que expone que tendrá que disputar por segundo año consecutivo la Copa Sudamericana.