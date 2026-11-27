El mercado de pases no solo se resuelve con la contratación de jugadores, sino también de entrenadores, y en Racing están trabajando para presentar al próximo entrenador del plantel profesional. De momento, se trata de una tarea más que complicada debido a que Guillermo Barros Schelotto se va alejando un poco más cada día que pasa. Un golpe que Diego Milito tendrá que salir a contrarrestar con el llamado a otro profesional.

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Hace un tiempo, se dio una charla entre el técnico y el presidente de la Academia, donde este último planteó la necesidad de que se hiciera cargo del equipo. Le explicó el proyecto que tiene en mente y lo que planea realizar en el mercado de pases. Sin embargo, la respuesta del entrenador fue que debían esperar a las elecciones en Vélez para tener un poco más claro su futuro, porque según reveló TyC Sports su continuidad dependía de que el oficialismo ganara las elecciones y eso ocurrió..

El paso de los días expone que el oficialismo del Fortín se impuso de gran manera y una de las primeras cuestiones que comenzó a definir antes de asumir es la continuidad de Guillermo Barros Schelotto al mando del primer equipo de Vélez. Esto se debe a que dispone de contrato hasta el próximo 31 de diciembre. "Ambas partes acordaron la duración del futuro contrato y también los aspectos económicos", expresaron desde la página partidaria El Primer Grande.

Esto significa que el técnico se encuentra más lejos que cerca de ser contratado por Racing de cara a la temporada 2027. Todo pareciera indicar que se encuentra acordado y que el nuevo vínculo se terminaría de sellar una vez que culmine la participación de Vélez en el Torneo Clausura, en el que debe enfrentar a Independiente en los cuartos de final y luego esperar por el rival que salga del duelo entre River e Instituto, en caso de avanzar a la instancia de semifinales.

Nico Diez habló y respondió sobre la chance de ser el DT de Racing

Repasando la lista de candidatos a dirigir a Racing, se puede observar que Guillermo Schelotto se encuentra casi descartado, que Mauricio Pellegrino está fuera de carrera después de haber alcanzado un acuerdo formal con Lanús para renovar su vínculo hasta el próximo 31 de diciembre de 2027 y que el último que queda en la lista es Nicolás Diez, que viene de ser eliminado con Argentinos Juniors en octavos de final frente a Independiente.

En conferencia de prensa, un periodista se animó a consultarle si aquella derrota contra el conjunto de Avellaneda había sido el final de su ciclo en Argentinos, debido a que se encuentra en el radar de la Academia. "De Racing no me llamó nadie. Cuando me llamaron una vez, hablé con Malaspina (Cristian, presidente) y Sanzotti (Raúl, manager) y se encargaron ellos. Ahora hay que tener tranquilidad y comer mierda", expresó. Esto permite entender que todos los esfuerzos se encontraban enfocados en el Mellizo, que acaba de acordar casi de manera formal su continuidad en el Fortín de Liniers.