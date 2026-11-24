Se terminó una de las novelas más escandalosas del fútbol africano. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 y dejó sin efecto la resolución de la Confederación Africana de Fútbol que le había entregado el trofeo a Marruecos, 310 días después de la caótica final de Rabat en la que "Los Leones de la Teranga" ganaron 1-0 con gol de Pape Gueye.

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El TAS, con sede en Lausana, Suiza, hizo público su fallo el martes 24 de noviembre, en el que respaldó la apelación de Senegal y validó la consagración que el equipo había conseguido dentro de la cancha el 18 de enero del 2026. Con esta resolución, el tribunal anuló la decisión de la CAF, que había dado por perdido el partido a los senegaleses por "escritorio" y había proclamado campeón a Marruecos.

Así fue la caótica final entre Marruecos y Senegal

El partido estuvo 0-0 durante los 90 minutos, hasta que una jugada revisada por el VAR lo cambió todo. El árbitro Jean-Jacques Ndala Ngambo sancionó un penal a favor del local y desató la furia del plantel senegalés: el técnico Pape Thiaw ordenó a sus jugadores abandonar la cancha en señal de protesta y el partido estuvo detenido varios minutos.

Fue el capitán Sadio Mané quien destrabó la situación, ya que fue al vestuario, convenció a sus compañeros y logró que el equipo volviera al campo para reanudar el juego. Con el partido reanudado, el atacante del Real Madrid Brahim Díaz pinchó el penal, pero Édouard Mendy se quedó parado en el medio y contuvo el remate. Ese golpe anímico pesó en Marruecos y, apenas tres minutos después de iniciada la prórroga, Pape Gueye aprovechó un error de los anfitriones y marcó el 1-0 que le dio la copa a Senegal.

Por qué la CAF le había dado el título a Marruecos

El 17 de marzo, dos meses después de la final, la CAF anuló el título de Senegal. Tras un reclamo formal de Marruecos, su Comité de Apelaciones determinó que el equipo senegalés había perdido el partido por no presentarse y le asignó un 3-0 en contra. La CAF consideró que la salida momentánea del campo violaba los artículos 82 y 84 del reglamento, que prevén castigos para los equipos que se niegan a seguir jugando o se retiran sin el aval del árbitro.

"El recurso presentado por la federación marroquí es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado. Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (...) La CAF declara que el equipo senegalés ha perdido el partido, con un resultado de 3-0 a favor", había comunicado la Confederación Africana de Fútbol en auqel entonces. Ese mismo dictamen también aplicó sanciones económicas a la federación marroquí por otros episodios.

Senegal, que había visto borrado su éxito deportivo, recurrió entonces ante el TAS tuvo una resolución a su favor y vuelve a ser campeón de la Copa Africana de Naciones por segunda vez, después de la que había conseguido en Camerún 2021. Para la generación de Sadio Mané y Édouard Mendy, es la confirmación de un ciclo exitoso que ahora también queda respaldado en los papeles.

Marruecos, 50 años sin ganar la Copa Africana

Del otro lado, el fallo es un golpe duro para Marruecos. El anfitrión de la edición 2025 se queda sin el trofeo que había recibido en los escritorios y estira una sequía que ya llega a 50 años. Su único título continental sigue siendo el de Etiopía 1976. La final en su propia casa, que parecía la gran oportunidad para cortar la racha, quedará en la historia como una de las más conflictivas del torneo.