Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, por la final de la Copa Sudamericana 2026. Un escenario que suele utilizar la Selección Colombia y que tiene como particularidad que suele ser una ciudad de temperaturas altas en determinadas épocas del año.

¿Hay altura en Barranquilla?

No hay altura. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades sudamericanas, como La Paz o Quito, Barranquilla no presenta dificultades vinculadas con la altura geográfica. La ciudad está ubicada sobre la costa caribeña de Colombia y no tiene una elevación significativa que pueda provocar los efectos habituales de jugar en ciudades situadas a gran altitud. No obstante, el principal factor que deberán tener en cuenta los futbolistas será el calor, acompañado por elevados niveles de humedad, dos características propias del clima tropical de la región.

El calor y la humedad en Barranquilla

Barranquilla presenta temperaturas cálidas durante prácticamente todo el año, con promedios que rondan entre los 27 y los 29 grados. A eso se suma una humedad elevada, que puede incrementar considerablemente la sensación térmica y generar un desgaste físico mayor durante la actividad deportiva.

El estadio de Barranquilla.

Por lo tanto, aunque no habrá un problema de adaptación a la altura, las condiciones ambientales pueden convertirse en un aspecto importante de la final. La hidratación, la recuperación física y la administración de los esfuerzos serán cuestiones fundamentales para los dos equipos. Además, el horario del encuentro puede influir en las condiciones del partido. Si bien la final comenzará a las 17.30 hora local, las 19.30 en Argentina, el ambiente continuará siendo cálido y húmedo.

{{{htmlAmp}}}

El escenario de la definición será el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla y conocido como uno de los principales recintos deportivos de Colombia. El estadio fue remodelado para recibir la final continental y se prepara para albergar a miles de hinchas argentinos y brasileños. La cancha, que es la casa habitual del Junior de Barranquilla y también recibe partidos de la selección colombiana, será protagonista de una jornada histórica para el fútbol sudamericano.

Este encuentro se jugará a partido único y enfrentará a dos equipos que buscarán quedarse con un trofeo de enorme valor deportivo. Para Boca, la posibilidad de volver a levantar una copa internacional representa una oportunidad especial, mientras que el conjunto brasileño intentará quedarse con su primer título en esta competencia.