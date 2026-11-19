El presente de la Selección Argentina y la proyección del recambio generacional abrieron una intensa discusión en el programa F90, emitido por ESPN. El conductor Sebastián Vignolo y los integrantes del panel analizaron el liderazgo dentro del plantel albiceleste, el papel de las principales figuras consagradas y la irrupción de Nico Paz como una de las apariciones más prometedoras.

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Durante el debate, se trazó una radiografía sobre las distintas responsabilidades que conviven en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. En esa línea, se remarcó el lugar de Emiliano Dibu Martínez como referente ante los hinchas y el de Enzo Fernández como el eje futbolístico que conduce el juego dentro de la cancha.

Sin embargo, el punto central de la conversación estuvo en la figura de Nico Paz, a quien señalaron como el futbolista que más expectativa genera entre los simpatizantes, al punto de discutir si está en condiciones de asumir una camiseta emblemática.

Liderazgos definidos y la proyección de la camiseta número diez

Al momento de describir a las piezas centrales del seleccionado nacional, en el estudio se diferenció el aporte de cada protagonista. "El líder se lo ve a Dibu Martínez, de hecho con el mensaje, esta necesidad de reconquistar a la gente", se señaló al aire sobre la gravitación del arquero. A su vez, se puntualizó que "el dueño de la selección es Enzo Fernández", argumentando que maneja los hilos y los tiempos del equipo.

A partir de esa base, la atención se trasladó hacia la nueva camada. "Ahora, el futbolista que ilusiona a la gente, el que ilusiona y que por eso yo creo que merecidamente va a llevar la diez es Nico Paz", se afirmó en el programa respecto a la expectativa que despiertan sus actuaciones.

La polémica por el tono español y la comparación con Lionel Messi

El intercambio también abordó los cuestionamientos que surgieron en redes sociales hacia el joven futbolista por su manera de hablar. Frente a esas críticas, en el piso defendieron su decisión deportiva: "Escuché, las redes sociales a veces están aburridas y van por todo, y hay otros que buscan clics, que les molesta porque tiene tono español. Nació en España y la madre es española, la verdad, tono vulgar no puede tener... Y él eligió jugar para Argentina".

En ese contexto, se trazó un paralelismo con situaciones del pasado vinculadas a Lionel Messi. "Ya alguna vez nos ocurrió que, no porque Messi no canta el himno... Lo único que tenemos que decir que Nico Paz sea Nico Paz, o sea no pedirle que sea Messi", se remarcó durante la emisión para evitar exigencias desmedidas.

El elogio conceptual de Lionel Scaloni y la cautela ante el mote de heredero

Durante la mesa se valoró también la mirada del cuerpo técnico sobre el volante ofensivo. En particular, se destacó una definición de Lionel Scaloni: "A mí me pareció un elogio conceptual y fascinante el de Scaloni, que dijo que es un futbolista verdadero". Asimismo, se mencionó que el jugador asume ese rol con madurez, en una época donde las repercusiones llegan de manera inmediata a través de los teléfonos celulares.

No obstante, el debate generó posturas encontradas respecto a calificarlo prematuramente como el sucesor de la capitanía o del astro argentino. "No estoy de acuerdo en la exageración. ¿Cuál es la exageración? La exageración de que ya es el heredero", advirtieron en el panel, alertando que rotularlo como tal implicaría cargarle una responsabilidad excesiva en pleno desarrollo de su carrera.