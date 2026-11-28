Un exjugador de Chapecoense que sobrevivió a la tragedia del 2016 mientras el plantel viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana rompió el silencio con un desgarrador relato. Se trata de Jakson Follmann, quien se desempeñaba como arquero y era parte de la delegación que estaba arriba del avión que se estrelló en Colombia. Este sábado 28 de noviembre, día en el que cayó en Colombia, se cumplen 10 años de la tragedia y el ex guardameta rompió el silencio.

Follmann, sobreviviente de la tragedia de Chapecoense y un desgarrador relato del accidente

"En menos de un minuto perdí prácticamente a todos mis amigos y mi principal instrumento de trabajo", esbozó el sobreviviente que perdió una pierna y estuvo casi dos meses internado después de sufrir 14 fracturas. A su vez, agregó de manera sentida en la entrevista con el medio R7: "fue difícil, es difícil y será difícil hasta la eternidad". Follmann fue uno de los seis, tres de ellos futbolistas, de los 77 que viajaron para jugar ante Atlético Nacional de Colombia pero no llegaron a destino.

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Otro detalle no menor con respecto a lo contado por el exarquero es que el viaje hacia Medellín transcurría con total normalidad y el quiebre fue cuando se apagaron los motores. "Las luces se apagaron y nadie decía nada", agregó. A su vez, reveló que rezaron y esperaron que todo vuelva a funcionar pero no pudieron llegar cuando estaban a 18 kilómetros de la pista del Aeropuerto Internacional José María Córdova, a donde se dirigían. "No fue un accidente, no fue un desastre, fue un crimen que podría haberse evitado por completo", cerró el sobreviviente que años más tarde da conferencias como también publicó un libro sobre el antes y el después del accidente.

Jakson Follmann, sobreviviente de la tragedia de Chapecoense, y un desgarrador relato

El después de la tragedia de Chapecoense

Follmann pasó cinco días en coma, se despertó y se enteró de todo lo que había pasado en el lapso de pocos minutos. Con una prótesis y el objetivo de volver a aprender a caminar, el ex arquero salió adelante y se reconstruyó. Su reencuentro con la cancha se dio tan sólo unos meses después cuando salió al verde césped en silla de ruedas ovacionado por el público en un amistoso vs. Palmeiras en la Arena Condá. El exarquero del Chapecoense recibió la medalla de campeón y la Copa Sudamericana otorgada por la Conmebol y se lo dedicó a Cleber Santana, capitán del equipo fallecido en el accidente.

El gesto de Atlético Nacional y la Conmebol con Chapecoense tras la tragedia

El club colombiano fue el que pidió formalmente que el trofeo de aquella Copa Sudamericana sea entregado al club brasileño después de la tragedia. La entidad presidida por Alejandro Domínguez aceptó el pedido el 5 de diciembre del 2016 declarando campeón a Chapecoense, que sumó así su único título internacional y luego perdió la Recopa Sudamericana contra justamente Atlético Nacional que había ganado la Libertadores el mismo año cuando no se disputaban en simultáneo como lo es actualmente.