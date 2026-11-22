El jugador de Boca y de la Selección Argentina, Leandro Paredes, se desmayó en vivo apenas terminó el partido entre Boca y Atlético Mineiro. La situación se dio en una entrevista con Marcelo Benedetto en Dsports.

La alegría por la obtención de la Copa Sudamericana se mezcló con la preocupación en Boca Juniors cuando el capitán y figura del equipo, Leandro Paredes, sufrió una descompensación y se desmayó en medio de una entrevista, poco después de gritar campeón en Barranquilla. El mediocampista había alcanzado un hito personal y colectivo al levantar su primer título internacional con la camiseta xeneize. Sin embargo, el festejo se vio empañado por el malestar físico del futbolista, que ya había sufrido los efectos del intenso calor colombiano durante el partido.

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El desgaste físico y Las altas temperaturas registradas en Barranquilla condicionaron el rendimiento de los jugadores y obligaron a la salida anticipada de Paredes del encuentro. En el momento de la descompensación, tras la consagración, mientras hablaba ante los micrófonos en una entrevista, el capitán perdió el conocimiento y generó alarma inmediata en el entorno del club. Rapidamente el jugador fue trasladado a una clínica y está con suero, pero en un estado óptimo. Sin problemas para su salud.