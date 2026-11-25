La Copa Argentina 2026 tendrá una definición entre Boca Juniors y Platense. Ambos equipos se enfrentarán el próximo miércoles 2 de diciembre, en una final que define un nuevo campeonato para ambas instituciones. En el caso del "Xeneize", con el objetivo de estirar su buena racha en este segundo semestre, que lo tiene atravesando un gran momento después de las consagraciones en la Tabla Anual y la Copa Sudamericana.

Cuánto dinero se lleva el campeón de Copa Argentina 2026

El campeón recibirá un premio de $200 millones, según los montos establecidos por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El dinero que se llevará el ganador será el último de una serie de premios que se fueron acumulando a medida que avanzó el certamen. De acuerdo con el Boletín N.º 6850, publicado por la AFA el 20 de marzo de 2026, la competencia cuenta con una escala de recompensas económicas para cada instancia, desde la participación inicial hasta la consagración.

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En total, Boca y Platense ya tienen asegurados $296.600.000 cada uno por su recorrido en el torneo. Esa cifra contempla los premios correspondientes a la participación, las clasificaciones en las distintas rondas y el acceso a la final. Si consiguen levantar el trofeo, el monto acumulado ascenderá a $496.600.000.

Platense y Boca se enfrentaron por última en este Torneo Clausura 2026.

Cuánto dinero se gana en cada ronda de la Copa Argentina 2026

La AFA estableció diferentes premios según la instancia alcanzada. Los clubes de Primera División recibieron $12.100.000 por participar, mientras que las instituciones provenientes del Ascenso percibieron $9.400.000.

A partir de allí, la escala de premios quedó conformada de la siguiente manera:

32avos de final: $18.200.000.

$18.200.000. 16avos de final: $39.900.000.

$39.900.000. Octavos de final: $53.300.000.

$53.300.000. Cuartos de final: $66.600.000.

$66.600.000. Clasificación a la final: $106.500.000.

$106.500.000. Campeón: $200.000.000.

De esta manera, el ganador de la Copa Argentina alcanzará un ingreso total de $496.600.000, considerando que tanto Boca como Platense pertenecen a la Liga Profesional y recibieron el mismo monto inicial por participación.

Un título con premio deportivo y económico

La final entre Boca y Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre, con horario y estadio todavía a confirmar. El Xeneize buscará ampliar su condición de máximo ganador histórico del certamen, con cuatro conquistas, mientras que el Calamar intentará conseguir por primera vez el trofeo.

Además del dinero, el campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 (Boca ya está clasificado y Platense tomaría ese lugar pase lo que pase) y un lugar en la Recopa de Campeones. Así, la definición tendrá mucho más que una copa en disputa: habrá $200 millones adicionales para el vencedor y la posibilidad de cerrar la temporada con uno de los premios deportivos más importantes del fútbol argentino.