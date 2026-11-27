A última hora del jueves, en una votación que se aprobó de manera unánime y sin cambios, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley contra la ludopatía. Si bien, la Ley es amplia y toca fibras más allá de los deportes, el caso más notorio pasa por el fútbol argentino, los deportistas y los clubes.

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A partir de esta Ley que ahora espera la promulgación del Poder Ejecutivo y su posterior reglamentación, empieza a asomarse en el horizonte un cambio fundamental para el fútbol y el deporte en general: ver una disciplina por gusto tendrá la posibilidad de volver a ser un hecho en sí mismo y sin una ansiedad extra porque no produce cambios en el bolsillo. Disfrutar de un caño intrascendente en mitad de cancha que no brinda un “pleno” podrá volver a estar por encima de festejar un tercer lateral a los 20 minutos del primer tiempo.

La Ley de Ludopatía muestra que los clubes, los canales de televisión, la Selección Nacional (en todos sus deportes), la Liga Profesional y varias otras entidades y personas que rodean al deporte no podrían tener una casa de apuestas como sponsors. Con este cambio, los sponsors en las camisetas quedan prohibidos, además de la cartelería en estadios y, en principio, en gráficas que se generan para redes sociales: formaciones, fotos y acciones digitales. Además, según el proyecto, figuras del deportes como por ejemplo Dibu Martínez, no podrán realizar acciones publicitarias. En los hechos concretos, por ejemplo, tanto River como Boca tendrán que cambiar de sponsors porque no se adaptan a las normas correspondientes. Y, por ejemplo, tampoco se podrá usar la imagen del mejor futbolista de la historia llamando a apostar con una voz realizada con Inteligencia Artificial y con un mensaje que nada tiene que ver con lo que pregonó dentro de la cancha.

Por otro lado, los canales de televisión que tienen los derechos de televisación también tendrán que deshacerse de sus sponsors, como suele pasar, dejar de llamar en vivo a que ingresen para hacer una apuesta en un determinado momento. En los últimos años, por ejemplo, proliferó un cierto tipo de programa de televisión (Fox y TNT tenían uno) en el cual el hilo conductor era repasar partido a partido de la próxima fecha y brindar “pronósticos” al respecto de lo que podría pasar. Incluso había tasas de pago sobre a quién convenía jugar.

En las últimas semanas, luego de la llegada de León XIV al país, y según supo Centro Atrás, la Iglesia presionó para que esta Ley, finalmente, fuera aprobada. La aprobación se dio, por otro lado, en el mismo año en el cual se conoció que uno de cada cuatro adolescentes apostó, por lo menos, una vez en su vida.





El caso de los dirigentes del fútbol argentino

En otro de los puntos se destaca un cambio en los dirigentes del fútbol argentino (y de entidades deportivas en general). Se incorpora un cupo obligatorio para mujeres, pero también se limita la participación dueños o personas que estén vinculados a casas de apuestas o empresas que presten este servicio de alguna manera.

El artículo 17, que estuvo en discusión hasta el jueves a la tarde, sostiene que quienes directores, representantes o mandatarios de operadores/licenciatarios de la explotación de juegos de azar y apuestas en línea no pueden integrar integrar las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de la Comisión Directiva en las asociaciones civiles deportivas de primer grado del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física. Esto no solo se ve en clubes “grandes” sino que también afecta a asociaciones de deportes en general y federaciones regionales.





