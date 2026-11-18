Boca viaja a Barranquilla con una delegación de 33 jugadores y con el equipo practicamente confirmado para jugar contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. El partido será desde las 19:30 el próximo sábado en la ciudad colombiana y, para eso, ya tiene decidido cual será su delegación.

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En la última práctica matutina realizada en el predio de Ezeiza, Lautaro Blanco y Milton Delgado trabajaron a la par del grupo y serán titulares. Blanco dejó atrás una sobrecarga muscular que le había impedido entrenar con normalidad lunes y martes, mientras que Delgado superó un esguince grado 1 en su rodilla derecha sufrido en el ensayo del martes.

Con ambos confirmados y el seguimiento sobre Rodrigo Battaglia —quien también se reincorporó tras realizar tareas diferenciadas junto a Blanco durante la semifinal de Copa Argentina ante Banfield—, la formación mantendrá la base del 3-0 frente al Taladro. La única incógnita táctica de Rodolfo Arruabarrena reside en el tercer delantero que acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel, mientras que Alan Velasco, portador de la camiseta número 10 y principal candidato tras su regreso a las canchas, disputa el puesto con Tomás Aranda y Leonel Flores.

De este modo, el probable once titular formará con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Con el objetivo de fortalecer la unión grupal, el entrenador convocó a la totalidad del plantel de Primera División y, tras almorzar en Ezeiza, la delegación abordará un vuelo chárter a las 14 para arribar por la noche a Colombia y concentrar en el Hotel Estelar Alto Prado. En el viaje participan futbolistas lesionados como Agustín Marchesín y Matías Satas, jugadores relegados como Milton Giménez, y juveniles como Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe.

Los convocados de Boca