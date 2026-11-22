Boca volvió a ser campeón internacional después de 18 años. El conjunto del Vasco Arruabarrena se quedó con la Copa Sudamericana con lo que siempre demostró desde que retornó al club: un equipo fuerte que va al frente y que no se esconde en las difíciles. Con Leandro Paredes como principal estandarte, pero con grandes apariciones, Boca borró de la cancha a Atlético Mineiro y le ganó 2-0 con mucha facilidad.

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De entrada, Boca demostró que no solo quiso ganar el partido, sino que quería pasar por arriba al Atlético Mineiro que nunca hizo pie. Desde el arranque con un planteo que incluyó a Tomás Aranda dentro del equipo, el Xeneize se jugó todo por el todo. Volvió a poner a la máxima promesa del equipo argentino, pero también hizo otro cambio fuerte al volver a darle la oportunidad a Sebastián Villa. El planteo le salió bárbaro al Vasco Arruabarrena ya que dominó de principio a fin al conjunto brasileño con un plan simple: el colombiano mano a mano contra el lateral Natanael















El primer gol llegó de uno de los mejores jugadores del equipo. Si bien hizo la mayoría de su carrera en Estudiantes de la Plata, Santiago "Ruso" Ascacibar demostró el poco tiempo que estuvo en Boca que es un jugador nacido, criado y hecho para jugar en el conjunto xeneize. A su habitual garra, el mediocampista le sumó lo que también tiene: gol. Llegó dos veces al gol, una fue anulado por offside a los 12 minutos y, luego, cuatro minutos después volvió a aparecer solo en el área chica. Esta vez pegó fuerte seco y estaba habilitado para el 1-0 parcial que, al ver como estaban parados en el campo, ya parecía un juego sentenciado.

Desde ahí, en adelante, Boca dominó, maniató a un timorato Atlético Mineiro que perdió tres finales sudamericanas seguidas. En 2024 la de la Copa Libertadores, en 2025 la de la Sudamericana y, ahora, nuevamente este torneo. Tomás Aranda y Paredes le dieron un fútbol claro, fácil y sencillo que sirvió para pasar por arriba al conjunto brasileño. Boca volvió a conectar con formas de juego y, al igual que con Vasco, la mitad de la cancha fue clave para destruir a su rival.

Para el segundo tiempo solo quedó algún intento suelto del Mineiro, pero quedó frenado por el mediocampo xeneize. Paredes y Delgado cortaron, no dejaron avanzar al rival y se pararon de contrataque. Ahí funcionó, una vez más, la simpleza de la estrategia del Vasco: Jagger Herrera encontró a Sebastián Villa mano a mano con su lateral, lo desbordó y encontró en el medio a Miguel Merentiel que llegó en posición de 9 para el segundo. Desde ahí Boca ya se veía campeón.

Boca de la mano de Juan Román Riquelme en la presidencia, del Vasco Arruabarrena en el banco de suplentes y de Leandro Paredes en el campo de juego, volvió a festejar un título internacional después de 18 años. Lo mejor para Boca, en este caso, es que no solo suma títulos como el de la Tabla Anual sino que se reencontró con un equipo, con una forma y su identidad que le da vuelo y expectativas para lo que viene. Ahora Boca sueña con un 2027 en el que su verdadera obsesión se torna posible: la Copa Libertadores.