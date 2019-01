El economista vaticinó que "si Cambiemos no logra ganar la elección , haya por muchos años la posibilidad de que gane una futura elección una propuesta más liberal".

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó la falta de un plan económico de Cambiemos y pronosticó una derrota de Mauricio Macri en las elecciones si no baja “la tasa de interés y el gasto público”, es decir, si no aplica un mayor ajuste.

En su blog personal, el economista neoliberal planteó que a su entender el plan económico del Gobierno nacional deberá explicar “cómo conseguirá bajar el gasto público y la presión fiscal a no más del 30% del PBI; cómo eliminará el fuerte sesgo anti-exportador de la economía, acentuado con la re-introducción de las retenciones y de qué forma implementará la apertura por el lado de las importaciones para facilitar la integración de la economía interna a las cadenas de valor del mundo, sin que las empresas eficientes queden descolocadas por impuestos distorsivos y regulaciones anti-productivas que encarecen el costo argentino”.

A su vez, estimó que toda la oposición argumentará que Cambiemos “no tiene otro plan que el del FMI, le achacará haber endeudado irresponsablemente al país y sugerirá que adoptará medidas que el mercado interpretará como conducentes a un golpe inflacionario y al default de toda la deuda en dólares”.

“A mis amigos libertarios les advierto que es muy poco probable que, si Cambiemos no logra presentar y ganar la elección con un buen plan de estabilidad y crecimiento, haya por muchos años la posibilidad de que gane una futura elección una propuesta más liberal que la de ese plan”, sentenció Cavallo.