La diputada Elisa Carrió aprovechó su regreso a Todo Noticias para recordar una vieja factura a Héctor Magnetto, el dueño del Grupo Clarín, que data de los primeros años de gobierno kirchnerista.

"Cristina es fascista de izquierda, lo dije en el año 2005 y nadie me creyó. Clarín no me creyó, hasta que fue perseguido. En ese momento, el dueño de Clarín hablaba con ella y decía que yo estaba loca", disparó la diputada, en su paso por el programa 'A dos voces'.

Embed Carrió: "Cristina es fascista de izquierda" pic.twitter.com/VpguThy7Cl — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 10 de enero de 2019

Luego de la inesperada respuesta de la legisladora, el periodista Edgardo Alfano desvió el tema de conversación hacia las próximas elecciones.