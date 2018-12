Boudou salió en libertad: "Va a haber una Navidad muy triste"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El exvicepresidente Amado Boudou recuperó la libertad tras estar cuatro meses detenido en Ezeiza. Boudou recibió una condena de cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, y ahora no podrá salir del país y deberá usar una tobillera electrónica.

Ni bien salió de la cárcel, Boudou expresó su "alegría" por salir de la cárcel aunque manifestó que no es completa porque "todavía quedan políticos, empresarios y sindicalistas con prisión preventiva y con una vara desigual".

Boudou reiteró que es "inocente" en el caso Ciccone y advirtió que "hay un abuso" de las prisiones preventivas en el país. El ex vicepresidente salió del penal de Ezeiza tras ser excarcelado por el Tribunal Oral Federal 4 y aseguró: "Voy a seguir defendiendo mi inocencia. Es un fallo de 400 páginas donde han tratado de escribir lo ´inescribible´".

El exvicepresidente cuestionó también al ex integrante del TOF 4 Pablo Bertuzzi, que ahora pasó a la Cámara Federal, y sostuvo que "obtuvo un ascenso a partir de sacar una sentencia que es totalmente arbitraria". Y agregó: "Durante el período previo, todo el cronograma de mi juicio tuvo que ver con la cuestión electoral y no judicial. Las pruebas que no nos dejaron aportar, que las usaron en la parte de instrucción, indican que la plata era de (Rául) Moneta".

"En lo personal siento alegría, pero también no podemos estar felices porque muchos compañeros están detenidos sin causa. En Argentina hay presos políticos, hay un abuso de la prisión preventiva, hay empresarios con prisión preventiva, con una vara desigual, hay sindicalistas con prisión preventiva", resaltó Boudou.

Boudou tendrá que usar una tobillera electrónica con GPS que le impida moverse más allá de los 100 kilómetros a la redonda de su casa.