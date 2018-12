Blanqueo: la lista de los integrantes de Socma que ganaron con la ley que impulsó Macri

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Gianfranco, uno de los hermanos del presidente Mauricio Macri, no es el único integrante de la empresa Socma que al blanqueo de capitales 2016/2017 que en su momento había declarado un capital de $ 622 millones (US$ 43,6 millones al tipo de cambio del 22 de julio de 2016).

Tomando datos que publicó El Destape en agosto pasado, Noticias repasó los nombres que integran lista de todos los que blanquearon más de $ 60 millones en 2016, entre ellos varios ejecutivos y ex ejecutivos de Socma.

Uno es su CEO de la empresa, Leonardo Maffioli, que sinceró $ 76 millones (US$ 5,3 millones), el otro es un ex director de la importadora de autos Chery Socma, Armando Amasanti, por $ 93 millones (US$ 6,5 millones).

También, se encuentra a Víctor Composto, directivo de Sideco Americana, holding de empresas de Socma, por $ 67 millones (US$ 4,7 millones).