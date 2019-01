SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La presidenta de la Juventud Radical dentro de Cambiemos, Luciana Rached, criticó el proyecto impulsado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que propone bajar la edad de imputabilidad a 15 años para los delitos graves: "Yo no quiero que un pibe de 15 años esté en la cárcel", al tiempo que señaló: "No estoy a favor de la baja de edad de imputabilidad, pero también entiendo el reclamo de la sociedad”.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Rached aseguró que "el sistema carcelario no prepara al ciudadano detenido, al contrario, lo daña más”, y agregó: ”Hay que ver qué pasa con ese chico de 15 años que no está con sus amigos y está delinquiendo. Yo no quiero a los chicos presos”.

Por otro lado, la dirigente de la Juventud Radical afirmó de cara a las elecciones de este año: ”Queremos una interna dentro de Cambiemos para competir con Macri”. Y concluyó: ”La mejor forma de elegir candidatos es a través de las PASO”.