Kicillof ante una multitud: "Es momento de dar esperanza a toda la sociedad"

El diputado nacional Axel Kicillof fue recibido por una multitud de personas en las localidades bonaerenses de Ramallo, Arrecifes y Salto, donde cuestionó las políticas del gobierno nacional y llamó a votar por una alternativa que "genere trabajo, producción, inclusión y desarrollo de la industria nacional".

"Notamos mucha preocupación en cada rincón de la Provincia porque la inestabilidad financiera afecta a los salarios, a los precios, a la industria y al comercio", afirmó Kicillof, quien es mencionado por todos como el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, distrito clave para la elección presidencial.

"La estrategia de Vidal es mostrarse distinta a Macri, los bonaerenses tenemos que darnos cuenta que votar a Vidal es votar a Macri", sostuvo.

El dirigente además se refirió a la situación que vive el campo argentino y manifestó que Macri premia a los grandes productores: "En reunión con la Federacion Agraria coincidimos en que el campo no es homogéneo: las políticas para el agro tienen que ser segmentadas. No es lo mismo un pequeño productor que un pool de siembra. No son lo mismo las economías regionales que la zona núcleo".

Acerca de las elecciones de 2019, Kicillof se mostró optimista y adelantó que están "trabajando para lograr una alternativa que de representatividad a las demandas de la gente. No es cuestión de nombres, es momento de dar esperanza a toda la sociedad".

"Tenemos que tener objetivos claros: trabajo, producción, inclusión e industria nacional. Así vamos a poner de nuevo en marcha la provincia y el país", aseguró el ex ministro de Economía.