ASMR en primera persona: de qué trata la práctica que genera "orgasmos cerebrales" con sonidos extraños

Una youtuber argentina que se dedica a ese tipo de videos dialogó con El Destape Web y relató cómo es llevar adelante esta práctica que causa efectos relajantes en los espectadores. Además reveló si se puede vivir de publicar esos videos en YouTube y contó un extraño pedido de un fan.

Cientos de creadores en contenido de YouTube abocan sus videos al ASMR, una práctica que se basa en generar relajación en los espectadores mediante sonidos e imágenes placenteras para el cerebro. La sigla proviene del inglés y significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma, en alusión a los "orgasmos cerebrales" que provoca esta práctica que muchas veces culmina con una sensación de hormigueo desde la cabeza hasta el final de la espina dorsal, aunque no todas las personas logran sentirla.

Las prácticas más usuales del ASMR en YouTube son videos en los que se utiliza un micrófono ultra sensible para captar cada sonido y se llevan a cabo diferentes acciones como cortar jabón, arrastrar las uñas por diferentes superficies, comer alimentos con diferentes texturas y muchas variantes más. Al mismo tiempo, existen videos donde los ASMR artists, como se llama a quienes hacen este tipo de contenido, susurran a sus espectadores y en ese caso el abanico de posibilidades es aún más amplio: suelen leer libros, contarles sobre sus vidas, hacer reseñas de maquillaje, interpretar diferentes personajes, pero la clave es que todo sea susurrado.

Hela ASMR es una youtuber argentina que hace este tipo de videos y, en diálogo con El Destape Web, cuenta en qué se basa esta práctica, cómo es su vínculo con sus seguidores, qué tipo de pedidos recibe y revela si se puede vivir de hacer ASMR.

¿Qué es el ASMR?

- Es una pregunta muy amplia para responder porque el ASMR es muchas cosas. Te diría hasta que es un arte, porque para lograr el objetivo hay que ser totalmente creativo y eso es lo que más me gusta. Lo que busca el ASMR en resumen es relajar a la persona, sacarle el estrés, generarle ese famoso cosquilleo, incluso en mi caso también busco dar una compañía. Quizás hay personas que no están pasando por un buen momento y necesitan sentirse acompañados.

Para hacer videos de ASMR se suele utilizar un micrófono especial porque lo auditivo es muy importante, para captar el sonido lo más nítido posible. Se suele hablar susurrando o en tonos muy bajos. Y también puede ser visual, no solo auditivo. Pero el objetivo en común es relajar a la persona y suele ser por medio de videos aunque también puede ser solo por audio.

¿Cómo conociste el ASMR?

- Lo conocí porque tenía problemas para dormir. Empecé poniéndome videos con sonidos de lluvia y al principio me funcionaba pero después ya no me era suficiente; la cabeza empezaba a dar vueltas y no me dormía. Entonces seguí con música clásica, con sonidos de la naturaleza y demás hasta que los algoritmos de YouTube me llevaron al primer ASMR. Como prometía relajarme y hacerme dormir, lo puse: esa noche me dormí muy rápido y dormí muy bien. Desde ahí, durante más de un año, escuché ASMR para dormir.

¿Cómo te surgió la idea de empezar a hacer videos de ASMR?

-Ya hacía un año que yo venía durmiéndome con estos videos y encontré una conexión con lo que más amo hacer que es la actuación. Dentro de ASMR hay una sección que son los roleplay, videos en los que te ponés en un rol. Por ejemplo, el ASMR puede ser de un spa, vos sos la persona que trabaja ahí y el espectador es quien acude a atenderse. Entonces en ese video vos podés usar toda tu creatividad para actuar que sos esa persona y que el espectador se está atendiendo con vos. Por ejemplo, le podés hacer tratamientos capilares, masajes, depende de lo que trate el roleplay. Incluso hice uno de una entrevista laboral medio loca y fue un ASMR hasta tirando a lo cómico pero en realidad el objetivo era relajar a la persona. No solo estás relajando a la persona, sino que también la estás entreteniendo.

¿Vos has sentido ese cosquilleo alguna vez?

- La verdad es que lo he sentido pocas veces, diría dos o tres veces. En mi caso, la experimenté como un escalofrío lindo. Es una sensación que todos los que la experimentan dicen que es placentera, es linda, reconfortante, pero no todo el mundo logra sentirlo. No todos los que lo sienten lo hacen con los mismos estímulos; quizá yo veo un ASMR y a mí me produce el cosquilleo y a otra persona no. Hay gente que nunca lo siente pero igual el ASMR las ayuda a relajarse y dormir.

¿Cómo es el vínculo con el público?

- Es lo más hermoso que me tocó vivir. Tenía mucho miedo al hate cuando empecé pero encontré una comunidad sumamente respetuosa y hermosa. La verdad es que se siente un cariño inmenso desde el otro lado. Estoy sorprendida y muy feliz con la gente.

¿Tuviste algún pedido extraño por parte de algún seguidor?

- Sí, una vez. Se suele utilizar en el mundo del ASMR hacer videos personalizados, esto quiere decir que si vos como espectador querés ver o escuchar un tipo de ASMR en particular y no encontrás ningún video que haga ese sonido o ese roleplay, podés “contratar” a un ASMR artist para que te haga un video con lo que vos necesitás.

Cuando arranqué, me contactó una persona por Instagram y me preguntó si yo le podía hacer un video personalizado pago. Le dije que no porque todavía no me sentía preparada como para hacer ASMR personalizados pero le pregunté de qué se trataba lo que quería por curiosidad. Quería un roleplay en el que yo fuera una vendedora de ropa, que hay muchos ASMR de ese tipo, pero lo particular era que él acudía (imaginariamente) a esa tienda con su novia y la actuación se basaba en que yo, mientras les vendía, la hiciera sentir mal a su novia con comentarios como “No, esa remera no te va a quedar bien” o “Ese short no te va a entrar” y que la novia sintiera celos. Esa era la petición (risas). La idea me pareció un tanto rara y obviamente le dije que no.

Después sí me pasa que me piden que haga videos en particular, a veces hago encuestas en Instagram y los hago. Son personalizados pero los publico en mi canal para que todos los puedan ver y relajarse.

¿Se puede vivir de los videos en YouTube?

- Sí, hay gente que vive de esto pero no es fácil. Requiere mucho trabajo, dedicación y también un poco de suerte, porque muchas veces hay gente que dedica años a subir videos dos o tres veces por semana con pocas visualizaciones y por ahí un día sube un video que por x motivo se hace viral.

¿Cómo es la dinámica para generar ingresos subiendo videos a YouTube?

- Para generar ingresos importantes tenés que tener muchísimas visualizaciones, te diría cientos de miles e incluso millones. La dinámica para generar ingresos es que tenés que cumplir con ciertos requisitos para hacerte socio de YouTube: tener más de 1000 suscriptores y, entre todos tus videos, lograr 4000 horas de reproducción. Una vez que lograste eso y no infringiste ninguna regla de YouTUbe, vos solicitás hacerte socio. Ahí YouTube te analiza el canal, corrobora todo lo anterior y te aprueba o no. Se cobra cada 1000 reproducciones un cierto porcentaje que depende de dónde vivís y de un montón de factores y estadísticas y así vas generando ingresos con las visualizaciones; los suscriptores para esto no importan, solo los primeros 1000 que son como requisito.