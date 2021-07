Julia Mengolini y Yanina Latorre se cruzaron con todo por los dichos discriminadores de la angelita

Julia Mengolini destrozó a Yanina Latorre en Twitter por culpar a los humildes de propagar la variante Delta y la angelita no se quedó atrás en su respuesta.

Después de que Yanina Latorre afirmara que el problema no eran los que volvían de viaje que tienen "la cultura suficiente" sino la gente humilde que toma mate, Julia Mengolini la destrozó en Twitter al calificarla de "tilinga aspiracional" que "odia a los pobres". La angelita recogió el guante y le respondió con todo a la periodista, con quien ya se había cruzado recientemente por el consumo de marihuana durante el embarazo.

Yanina Latorre está enojada porque no puede regresar de Miami desde hace un tiempo y cada vez que puede aprovecha para criticar al Gobierno Nacional, demostrando toda su ignorancia y odio. En las últimas horas se hicieron virales declaraciones suyas en las que aseguraba que el problema de la llegada de la variante Delta al país no era por aquellos argentinos que querían volver a la Argentina y no pueden por las medidas dispuestas por el gobierno sino de los lugares más humildes, donde la gente toma mate.

Entre las miles de críticas contra Latorre que se sucedieron en las redes sociales se destacó una, que también provocó una nueva respuesta furiosa de la angelita. "Yanina Latorre, como buena parte de los tinilgxs aspiracionales, odian a los pobres", disparó Julia Mengolini en su cuenta de Twitter. "Pero la variante Delta no habrá sido desparramada ni por tomar mate, ni por los festejos en el obelisco. El pelotudo que se encargó de importar (y desparramar?) la variante Delta, venía de Miami", cerró su descargo una de las fundadoras de la radio Futurock.

Cabe recordar que recientemente se reveló que un argentino que llegó de Miami contagiado con la nueva cepa, violó su cuarentena y salió a caminar por Palermo. Exactamente lo contrario a lo que aseguró Latorre. Pero la panelista decidió contestarle a Mengolini, a pesar de no tener razón, y lo hizo en duros términos: "La única tilinga sos vos, tergiversando como buena kirchnerista defensora de dictaduras y chorros".

"Además de ignorante por decirle pelotudo a una persona que se contagia el virus. Nadie se contagia adrede, no tiene ganas de morirse", continuó Latorre, con escasa comprensión lectora. Pero la angelita no terminó ahí sino que también acusó a Mengolini de "farsante": "Vos me odias desde que critique tu casamiento pedorro, te haces la pobre y sos de las chetas de Bariloche". Hace unas semanas también se habían cruzado después de que la periodista revelara que había fumado marihuana durante su embarazo, algo que fue muy criticado por Latorre.