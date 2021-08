Ángel de Brito se la pudrió a Yanina Latorre en vivo: "Estás diciendo cualquier cosa"

Cansado de que hablara sin saber, Ángel de Brito frenó a Yanina Latorre en vivo por lo que la angelita tuvo que reconocer su error y pedirle disculpas

Yanina Latorre tiene un estilo particular, no solo por sus opiniones sino también por su forma de interrumpir a sus interlocutores. Si bien suele ser avalado por Ángel de Brito, esta vez el conductor de Los Ángeles de la Mañana paró en seco a la angelita. Podrido, De Brito le puso los puntos a Latorre después de que hiciera un filoso comentario sobre su desempeño como juez de la competencia conducida por Marcelo Tinelli.

Conocedor del medio, Ángel de Brito suele avalar las intervenciones y el estilo picante de Yanina Latorre. Es que el conductor de Los Ángeles de la Mañana sabe que las formas de la angelita son atractivas para los espectadores del programa de espectáculos que se emite en las mañanas de El Trece. Pero así como en general de Brito banca a su panelista, el conductor se plantó cuando Latorre criticó su labor como juez en La Academia de Showmatch.

Mientras se hablaba del desempeño de Cande Ruggeri en la salsa de tres con su abuela, Ángel de Brito reveló que a Jimena Barón no la conmueve en lo más mínimo ver a los familiares de los famosos en la pista de La Academia en el momento de puntuar el trabajo de cada uno. "No la emocionan los tíos, ni las madres...", aseguró el conductor. Yanina Latorre bancó a Barón: "¡Está bien! Si no, tenés que poner todo diez".

"Si a cada abuela le van a poner diez, aunque no baile bien… A mí todo eso me aburre, me la seca", continuó la angelita exasperada. Entonces, de Brito le explicó qué era lo que se evaluaba en esas situaciones: "Por ahí, lo que vos no entendés, Yanina, es que estás evaluando una idea. A mí tampoco me importa el tío de Facu Mazzei, pero es lindo para ellos tener ese recuerdo". Pero esta respuesta no convenció a Latorre, que siguió con su descargo. "Y bueno, pero no es lo mismo el tío de Mazzei que la abuela de Cande… ¡y vos le pusiste nueve a los dos!", acusó la angelita al jurado de La Academia.

Cansado, Ángel de Brito la frenó en seco: "¡Pará, pará! ¡Estás diciendo cualquier cosa! Yo le puse siete a la abuela de Cande". Pero eso no fue todo, porque de Brito apuntó contra La Previa, el programa conducido por la ex angelita Lourdes Sánchez, que también recibió un palito de rebote. "Estás diciendo cualquier cosa! Parecés los de La Previa, que dicen cualquier estupidez. Si no lo sabés, no me critiques", insistió un podrido Ángel de Brito. Lejos de querer seguir una discusión que no iba a terminar de la mejor manera para ella, Yanina Latorre reculó arrepentida: "¡Tenés razón! Disculpame ¡Mala mía! ¡Perdoname una!".