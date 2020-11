¿Yanina Latorre se va a Telefe? La invitación para pasar a un éxito del rating

La panelista Yanina Latorre logró ganarse un espacio en El Trece a fuerza de escándalos y se convirtió en una personalidad convocante. Ahora, una de las figuras de Telefe intentó convencerla de que cambie de canal ¿Qué dijo ella?

Las intervenciones de Latorre en Los Ángeles de la Mañana y sus escandalosas peleas en el Cantando 2020 junto con su hija, Lola Latorre, pusieron a la mediática en un lugar de mucha exposición y su nombre siempre resuena en el medio. Quizás por ese motivo, el chef Donato De Santis no dudó de invitarla a que participe de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

Todo sucedió en el programa que Marcelo Polino conduce en Radio Mitre, donde también participa Yanina. En medio de la entrevista al jurado del éxito de Telefe, Latorre afirmó que cocina muy bien y el cocinero no perdió la oportunidad para hacerle la propuesta. "Y bueno, en la segunda edición, venite", la invitó el italiano.

Sin embargo, la mediática panelista rechazó la idea por dos motivos muy específicos. "No, primero que tenemos un problema de canales, pero además yo me creo la mejor en todo, así que cuando me critiquen, tiro los platos por la cabeza", aseguró.

Empezó el repechaje de MasterChef Celebrity

El pasado lunes, MasterChef Celebrity dio inicio al repechaje del certamen. Todos los famosos eliminados hasta el momento competirán durante la semana para conseguir un pase de vuelta al concurso.

La primera jornada enfrentó a Ignacio Sureda, el "Mono" de Kapanga, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró, Rocío Marengo y Boy Olmi por un lugar en la final del domingo, donde se definirá quién regresa. La consigna fue recrear un plato con el que agasajarían a sus lazos cercanos y cada concursante buscó conectarse con su historia familiar mediante los platos, pero además los concursantes tuvieron que robarse ingredientes entre ellos como un condicionante de la prueba.

Los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen (que reemplaza a Germán Martitegui) se encontraron con un buen nivel general en las comidas y tuvieron que definir entre Roberto Moldavsky, Iliana Calabró y Rocío Marengo al primer "salvado" que esperará por la definición del próximo domingo.

Moldavsky fue descartado y la definición quedó entre las dos mujeres. El jurado se volcó a favor de Calabró, que realizó una lasagna de berenjenas. "No me daban las patitas para subirme al balcón", confesó Iliana entre risas después de conocer la decisión del jurado.