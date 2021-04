"Me arruinaste la adolescencia", Yanina Latorre destrozó a Maru Botana y reveló su cruel bullying

Yanina Latorre contó el origen de su disputa con Maru Botana, a quien conoce hace 30 años

Yanina Latorre es una personalidad polémica que tiene una buena cantidad de disputas entre los famosos. Una de sus peleas más antiguas es con Maru Botana, que en su paso por Los Mammones aseguró que no sabía de dónde venía el enojo de la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Enojada, Latorre explicó cómo fue que dejó de ser amiga de la cocinera y la destrozó: "Me arruinaste la adolescencia".

Tras escuchar las declaraciones de Maru Botana en Los Mammones, en las que la cocinera aseguró que se tomaría un café con Latorre y que no sabía de dónde venía su enojo, la panelista de Los Ángeles de la Mañana exclamó: "Me encantaría que un día se siente, abra su corazón y pida disculpas". "Fuimos compañeras de la facultad de primero a quinto año. Yo estuve de novia con Marcelo, un rugbier hermoso que era amigo de un hermano de ella. Nosotras fuimos amigas durante dos años", comenzó relatando la angelita, que también aseguró que la cocinera tenía un problema personal con ella y su cuerpo delgado.

"Maru es una chica que en su momento tuvo problemas de obesidad. Fue gordita, adelgazó mucho. Ella hizo mucho para estar así. Cuando iba al colegio tuvo muchos problemas de alimentación", continuó Latorre en su explicación. Ambas estudiaban Ciencias Económicas en la UBA y se juntaban con un grupo de amigas a estudiar los fines de semana, a donde Botana llevaba sus impresionantes tortas. "Todas las tortas que sé hacer, me las enseñó ella. Yo la quería un montón", reveló Latorre.

Pero en una de esas reuniones de estudio, según la panelista, la cocinera le lanzó una frase lapidaria: "¿Vos me vas a decir que venís acá, con ese cuerpito que pesás cuarenta kilos, y te comés todas esas tortas y después no vas a tu casa y vomitás?". La propia Latorre aseguró que ese mismo día se fue llorando y se quedó sin amigas, por la desubicada agresión de Maru Botana y por el "complot" que organizó en su contra, convenciendo a sus compañeras.

Después de escuchar el origen la disputa, el Pollo Álvarez, que reemplazó a Ángel de Brito al frente de Los Ángeles de la Mañana, le consultó a Latorre si había alguna posibilidad de reconciliación. “No. Mi mamá me enseñó que estás cosas no se perdonan, me arruinó mi adolescencia. En vez de mentir y sentarse a hablar de un ‘Bailando’, llámame y pedí disculpas", fue la contundente respuesta de Yanina Latorre.