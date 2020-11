Explosivas palabras de la mediática sobre Diego Latorre.

La mediática Yanina Latorre reveló un secreto íntimo de su marido Diego. Fue su compañera, Mariana Brey, quien agregó un dato sobre esta causa: "La ve y se pone loco". ¿A qué hizo alusión la angelita? Según manifestaron al aire de El Trece, la madre de Lola debe taparse para que su marido no la vea y así evitar que intente comenzar un clima subido de tono ya que ella tiene miedo.

Tras haber contraído coronavirus, Diego Latorre y su esposa Yanina comenzaron a discutir debido a que la mediática no se siente segura de mantener una relación con él. "Post covid, todos los días le digo lo mismo: 'No, tengo miedo'. Ayer ya empezaron las peleas. Me tengo que vestir en la cama. Me ve la tanga y... Cinthia, salvando las distancias, mi culo todavía es potable. Me tengo que tapar y no me gusta que me despierte", explicó la protagonista.

En tanto, Mariana Brey aseguró: "Porque la ve y se pone loco". Tras ello, Yanina Latorre reconoció que "duerme vestida" para evitar que su marido intente llevar la situación a un plano más íntimo. Por lo pronto, tanto Diego como su hija Lola se encuentran recuperados del coronavirus aunque Gambeta continúa evidenciando secuelas de haber padecido el virus de la pandemia.

Cómo supieron Lola y Diego Latorre que habían contraído coronavirus

"Un día Lola se levantó, sin tener síntomas, y me dijo 'tengo covid'. Ella sintió en el cuerpo algo. Y Diego, un día, también dijo 'tengo covid', pero sin tener síntomas. Hay una cosa en el cuerpo que te avisa. Es un cansancio distinto, el dolor de cabeza es como que tenés una tapa de olla en la cabeza, que te hace fuerza para abajo, y los dolores de espalda son incómodos", contó Yanina Latorre, quien debió observar como sus dos familiares transitaron con algunas dificultades la etapa de aislamiento.

En cuanto a Diego Latorre respecta, Yanina explicó: "Diego no tiene más covid, pero no puede entrenar. Quedó débil. Él le pone onda, pero está muy demacrado. La voz metálica la perdió, pero ayer estaba entrenando y tuvo que dejar. Lola está perfecta, pero bueno, en él es la edad (NdeR: el analista de fútbol tiene 51 años)".

Ángel de Brito, Yanina Latorre y un escandaloso cruce al aire de LAM

Al aire de El Trece, el periodista y conductor Ángel de Brito protagonizó un escandaloso cruce junto a Yanina Latorre. La panelista, influencer y mediática debió escuchar cómo el líder de Los Ángeles de la Mañana (LAM) se refirió de forma muy cruel a su hija, Lola. Tras haber sido encontrada en una fiesta clandestina, quien también conduce Cantando 2020 exclamó: "La verdad, medio boluda Lola".

Intentando explicar los motivos por los que Lola Latorre fue hallada en una fiesta clandestina, su madre Yanina lanzó: “Lola me contó la situación y casi la mato. Ella fue a buscar una amiga porque creyó que era Juana de Arco, creyó que la iba a rescatar. Yo le decía en qué cabeza cabe que una nena que está en una fiesta clandestina y está la policía en Mercedes, vos vas a ir a rescatarla de eso”.