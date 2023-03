Qué funciones tiene WhatsApp que no están en iPhone: la lista completa

Actualmente la aplicación cuenta con diferencias bastante notorias entre los dispositivos iOS, en comparación, con las que están presente en el Android. Cuáles funciones no aparecen en el iPhone.

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en el planeta y además es una de las más descargadas. Teniendo en cuenta esta situación es una herramienta fundamental en la comunicación que actualmente se desarrolla y que se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android. Si bien cuando se usa esta app en diferentes teléfonos no se identifican algunos cambios estéticos, se puede mencionar que hay algunas funciones que los sistemas operativos no comparten. Cuáles no aparecen en el iPhone, pese a que se podría pensar que en ambos dispositivos no existiría ninguna diferencia.

Una que es considerada fundamental: los cambios en el tamaño de la fuente

Es una función que mucha ayuda para los adultos mayores, quienes pueden apreciar de una mejor forma las palabras que aparecen en los chats. En Android los usuarios pueden cambiar el tamaño de su fuente en la aplicación y mantener el tipo de letra predeterminado para otras aplicaciones, en cambio en Apple no se permite esta posibilidad, ya que para lograrlo se tendrá que modificar el tamaño de los caracteres de todo el celular a través de la configuración que tiene este móvil.

El envío de fotos sin comprimir

Esta es una característica fundamental presente entre las conversaciones por parte de cada usuario en la popular aplicación de mensajería instantánea. Las fotos son un componente que no falta en cada charla y es por esto que también existen diferencias notorias entre ambos sistemas operativos.

iOS se encarga de preservar el envío sencillo del archivo y por este motivo, comprime la fotografía y la envía con un menor peso. El objetivo de esto es que el otro usuario no consuma muchos datos y que la descarga no tarde mucho tiempo. Android, entre tanto, permite compartir los archivos originales, ya sean fotos o videos, con un peso máximo de 16 megas.

La selección de las conversaciones realizadas en Whatsapp

La organización de las conversaciones que se realizan en esta plataforma permite que cada usuario tenga la libertad de conservar chats, eliminar, silenciar o incluso salir de los grupos, por los cuales ya no tenga ningún interés.

En Android este asunto no es limitado, ya que en el menú que se encuentra en la parte superior derecha de la plataforma se puede desplegar una opción que permite seleccionar todos los chats que cada persona desea gestionar. En iPhone este proceso es un poco más demorado debido a que solamente se permite que la selección sea de una por una.