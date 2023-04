Celulares que se quedan sin WhatsApp el 1 de abril: cuáles son

Varios modelos de celular no podrán contar más con la plataforma de mensajería más popular a partir del 1 de abril. Los dispositivos que le dicen adiós a WhatsApp.

WhatsApp continúa agregando nuevas herramientas a su aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles con sistemas operativos Android e iOS. Sin embargo, no todos los usuarios podrán disfrutar de estas nuevas funciones debido a que sus dispositivos móviles podrían estar desactualizados o fuera del mercado. Si estás interesado en saber si podrás seguir utilizando WhatsApp después del 1 de abril, aquí te lo explicamos en detalle.

¿Cuándo dejará de funcionar WhatsApp para varios celulares?

A partir del 1 de abril, los dispositivos Android que no se actualizarán más perderán la capacidad de usar WhatsApp. Esta restricción solo afectará a los teléfonos que tengan Android 4.1 o una versión anterior, ya que no podrán recibir actualizaciones. Aunque es posible que puedas ver notificaciones de nuevos mensajes, no podrás responderlos.

Para evitar este problema, se recomienda actualizar el teléfono a la última versión de Android o adquirir uno con un sistema operativo actualizado. La versión más reciente de Android es la 13, por lo que es importante verificar qué versión del sistema operativo tienes instalada en tu dispositivo.

En el caso de los iPhone, debes ir a los ajustes del celular y seleccionar la opción "General". Además, debes tener en cuenta que el uso de aplicaciones modificadas, como GB WhatsApp, WhatsApp Plus o WhatsApp estilo iPhone, puede llevar a la suspensión de tu cuenta y la pérdida del servicio de mensajería rápida.

¿Qué celulares no podrán actualizarse?

Hay una serie de celulares que, por diseño, no pueden actualizarse mas allá de Android 4. Estos dejarán de contar con WhatsApp a partir del primero de abril. Si tu celular está en el listado, la única alternativa para seguir contando con la plataforma será reemplazar tu dispositivo por uno mas moderno.