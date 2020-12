A días de que se termine el 2020, WhatsApp anunció uno de sus clásicos de esta época. Se trata del aviso de que algunos celulares dejarán de tener disponible la aplicación debido a que ya no serán compatibles con nuevas actualizaciones.

El avance tecnológico en materia de teléfonos celulares hace que cada vez más rápido, nuestros equipos queden obsoletos y muchas apps no reciban el respaldo necesario para funcionar. Sin embargo, WhatsApp siempre intenta mantener su disponibilidad en una extensa gama de móviles.

Pese a esa política, cada algún tiempo, y especialmente a fin de año, la empresa controlada por Facebook suele anunciar que ciertos equipos ya no serán funcionales con la app. En este caso se trata de todos los celulares que tengan la versión del sistema Android anterior a la 4.0.3. En tanto que los usuarios de iOS deberán contar contar con la versión 9 o una superior.

Vale destacar que la empresa avisó que si bien la mayoría de los celulares no tendrán posibilidad de usar la aplicación, puede ser que algunos lo consigan, pero no obtendrán soporte, tendrán errores y no podrán usar todas las opciones.

La lista de celulares que se quedan sin Whatsapp

Si bien la lista completa de equipos con versiones anteriores de Android es muy extensa y completa, podemos nombrar algunos de los modelos que ya no servirán.

Se trata del HTC Desire, el LG Optimus Black, el Motorola Droid Razr y el Samsung Galaxy S2, entre otros equipos que utilizan Android como sistema operativo. Al tiempo que también quedarán fuera de servicio los iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c y iPhone 5s.

¿Qué puedo hacer para seguir usando Whatsapp?

Las opciones no son muchas para quienes se queden sin el servicio de mensajería instantánea más popular del mundo. En algunos casos, un parche de actualización de Android puede permitir que no pierdan por completo la app.

Sin embargo, si descubrís que ya no funciona, no queda mas remedio que comprar un nuevo celular para poder usar WhatsApp.

Qué es WhatsApp Plus y que diferencias tiene

WhatsApp Plus es una extensión no oficial que ayuda a cada usuario a personalizar la aplicación de maneras que normalmente no se podría. Como cualquier otra extensión o aplicación, se actualiza de manera constante y gratuita, por lo que el V9.00 es la versión más reciente que se puede encontrar de WhatsApp Plus.

Es por ello que esta extensión presentaría algunos cambios y modificaciones que se pueden aplicar en Whatsapp.

Qué novedades trae WhatsApp Plus V9.00?

- Se agregó “Habilitar chats” y “grupos separados” sin historias de Instagram

- Oscilación fija del contador “no leído” en la pestaña Grupo

- El icono de transmisión corregido no aparece en los mensajes de transmisión

- El micrófono oculto azul fijo no funciona

- El estado “fijo visto” / “color no visto” no funciona en la página de estado

- Se corrigió “ocultar el estado de visualización” en privacidad personalizada

- Error solucionado al configurar el fondo de pantalla en el chat / grupo

- El título de una pestaña de IU corregida se muestra al cambiar de página

- Un título de IU corregido que se muestra dos veces a veces

- Fila de deslizamiento deshabilitada de forma predeterminada