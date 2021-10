Los mensajes de Maxi López a Wanda Nara que molestaron a Mauro Icardi

Creer o reventar, Maxi López intercambió mensajes con Wanda Nara y generó el enojo de Mauro Icardi. Así lo revelaron en el programa de Ángel de Brito, por El Trece.

Los problemas continúan para Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras la escandalosa separación, producto del intercambio de mensajes que el delantero de PSG tuvo con María Eugenia "La China" Suárez, las panelistas del programa que conduce Ángel de Brito en El Trece ventilaron un detalle sumamente increíble de los conflictos que afronta la pareja. Fue Yanina Latorre la encargada de señalar a Maxi López, expareja de la modelo y representante, como uno de los tantos motivos por los cuales afrontan una crisis.

De manera sorpresiva, Yanina dio detalles de la relación que actualmente tienen Wanda Nara y Maxi López, exesposo de la mediática que fue traicionado por Icardi: "Wanda y ´Maxi´ López vienen bien hace varios meses". Como si fuera poco, explicó: "Incluso él le dijo a ella de verse en Milán con sus hijas y ella le dijo que no, que iba a Milán ella sola con sus hijas a ver a su maquillador. Él le tira onda cada tanto, como que quiere reconciliarse".

En tanto, la panelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana) sostuvo que también tiene información confirmada acerca del enojo que le produce a Mauro Icardi ver a Maxi López cerca de Wanda: "Él le tiene muchos celos a Maxi López. En la que puede, Maxi le tira los perros a Wanda y la invita a comer. Y a Icardi le molesta".

Mauro Icardi traicionó a su amigo Maxi López con Wanda Nara, pero ahora está celoso de él.

Wanda Nara y el diálogo que mantuvo con Benjamín Vicuña, expareja de La China Suárez

Yanina Latorre reveló que habló con el actor chileno, expareja y padre de dos hijos en común con Suárez: "En el momento en el que se calienta, Wanda le escribe a Vicuña... Parece que él sabía todo y le dijo ´no te metas ahí´. La niñera le contó todo a Vicuña. Ahora, él empezó a seguir a Wanda en las redes. Me dijo ´es una pena, muy triste todo´. El dolor de él es que ella está en Madrid con sus hijos por un tema laboral, y que si ella se va de joda nadie los va a cuidar. Cuando Vicuña fue a jugar al fútbol con un amigo y actor uruguayo, La China le mandó ese video a Icardi burlándose de su exmarido por lo mal que jugaba".

La China Suárez habló del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

De acuerdo a lo que le señaló un amigo de "La China" Suárez a MDZ Online, la ex esposa de Benjamín Vicuña no tuvo absolutamente nada que ver con la ruptura de Wanda Nara e Icardi. "No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra", aseguró la actriz, en diálogo con una persona de su confianza.

Para colmo, y como si fuera poco, "La China" Suárez dejó en claro que no tiene pensado expresarse a través de las redes sociales o de los medios de comunicación: "No pienso hablar de nada". Incluso, sostuvo que el conflicto deben resolverlo Wanda e Icardi: "No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver".

Por qué se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi

Si bien ninguno de los protagonistas del escándalo dio detalles de lo que pasó, Wanda Nara publicó una historia de Instagram sumamente furiosa: "Otra familia más que te cargaste por zorra". Inmediatamente después, en las redes se comenzó a especular con la idea de que "La China" Suárez es la mujer con la que Mauro Icardi le fue infiel. Es que el futbolista le ha dado varios likes en diversas fotos que estuvo subiendo hace varias semanas.