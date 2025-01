¿Cuántos hijos tiene Wanda Nara con Mauro Icardi?

En medio de la disputa legal y el escándalo mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quien confirmó su romance con la actriz Eugenia "La China" Suárez, quedaron las hijas que tuvo la pareja. Cuántas hijas tuvo Wanda con Icardi.

Si bien la mediática tuvo 5 hijos, los primeros tres (Valentino, Constantino y Benedicto) fueron fruto de su relación con Maxi López, mientras que sus dos hijas mujeres (Francesca e Isabella) las tuvo con Icardi, con quien compartió una relación de 12 años. Cuándo nacieron las hijas de ambos:

Francesca Icardi Nara: es la primera hija del segundo matrimonio de Wanda con el jugador Mauro Icardi, delantero del Galatasaray de Turquía. Esta pequeña nació en territorio italiano el 19 de enero del 2015. Si bien es la cuarta hija de Wanda, es la primera de Icardi.

Isabella Icardi Nara: la más pequeña es la quinta de los cinco hermanos, aunque es la segunda hija que tuvo Icardi. También es italiana y nació el 27 de octubre del 2016. Vale la pena mencionar un detalle muy curioso y es que la fecha de su cumpleaños es la misma que la del aniversario de sus padres.

¿Quiénes son los hijos que Wanda Nara tuvo con Maxi López?

Valentino Gastón López Nara: nació en 2009, es su primer hijo y es el único de los hijos de Wanda que nació en Argentina.

Constantino López Nara: es el segundo hijo que Wanda tuvo junto a su ex pareja. Nació en la ciudad de Catania, en Italia, el 8 de diciembre del 2010.

Benedicto López Nara: el tercer hijo que tuvo Nara con Maxi López. Nació el 20 de febrero del 2012 en la ciudad de Milán, también en suelo italiano.

Wanda Nara cruzó a Mauro Icardi por “prohibirle” hablar con sus hijas en Navidad

A comienzos de enero de 2025 la exconductora de Bake Off Famosos decidió hacer un descargo en sus historias de Instagram contra su exmarido y contó las actitudes que tuvo contra ella y sus hijas, Isabella y Francesca. "Con las nenas no. Cortar la obra social de 5 menores, dejar de pagar el colegio, no pagar alimentos", empezó por mencionar Nara.

Asimismo, confirmó la relación entre Icardi y "La China" Suárez, a quienes se le encontraron varias coincidencias en fotos de redes sociales e incluso se los vio juntos en un supermercado. "Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario". "¿Esto es violencia? Quiero justicia, ¿existe?", concluyó. Días después el futbolista confirmó su relación con la China Suárez, con quien habría comenzado un romance en 2021 y hasta publicó fotos de sus hijas con ella en su Instagram, en lo que pareció una chicana para Wanda Nara.