Andrés Nara, a un paso de cumplir su sueño de volver a ser padre

Andrés Nara, el papá de las modelos Wanda y Zaira está en pareja con Pamela Acosta, una gestora cordobesa hace tres años. Este martes, la joven compartió una noticia muy especial que coincide con las confesiones más recientes del empresario y su deseo de volver a ser papá, puesto que en diálogo con Ulises Jaitt en el ciclo que conduce por Radio Urbana anunció que tiene un atraso.

"Hay un atraso y estamos a la espera que se confirme. Estamos hace casi 3 años, nos conocimos porque soy gestora del automotor y náutica, estaba con embarcaciones y automotores y nos conocimos en prefectura", compartió Pamela. Sobre el posible embarazo, confesó: "Me encantaría darles el hermanito (a Wanda y Zaira Nara), estoy muy ilusionada, siempre lo hablamos".

En diálogo con Primicias Ya Andrés Nara confirmó la novedad de su pareja y celebró estar a punto de cumplir su deseo ya que, hace unos días, él ya había expresado sus ganas de volver a ser papá y de darle un hermanito a Wanda y Zaira. Sobre la llegada de la cigüeña, el empresario señaló: "Puede ser, en poco tiempo podríamos tener noticia". "Yo vengo diciendo hace tiempo que estamos en búsqueda y ahora, aparentemente, hay un atraso de pocos días. Veremos", añadió.

Sobre la relación con la joven de 36 años, compartió: "Nosotros estuvimos hace tres años juntos, después tuvimos un impase con esto de la pandemia y ahora estamos de nuevo juntos y con ganas de tener un hijo. La pasamos muy bien". A principios del 2020 la pareja anunció que se casaría pero la boda se postergó por la pandemia. Luego tuvieron una crisis en diciembre, pero semanas después retomaron la relación y ahora quieren concretar el sueño de ser padres juntos. "Al principio no estábamos muy de acuerdo por compromisos laborales de ella pero ahora estamos decididos y estamos en esos trámites", completó Nara.

Las ganas de Andrés Nara de convertirse en padre nuevamente

Recientemente, en diálogo con el ciclo Mitre Live Andrés Nara habló sobre la posibilidad de volver a ser papá junto a su novia Pamela Acosta. “Te voy a ser honesto, en un principio dije que no. Otra vez estar con los pañales, con el colegio, pero si hay un afecto muy grande y vos estás enamorado de esa persona, es muy lindo tener un producto, un hijo en común, es un lazo más directo", confesó. "Hoy por hoy no tendría problemas. En un principio no, pero hoy por hoy me hubiese gustado. Me gustaría ser padre de nuevo a los 64 años y me gustaría darle un hermanito a Wanda y a Zaira", agregó.