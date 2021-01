Wanda Nara está pasando por un momento sumamente especial en su vida. Tras haber estado en Francia trabajando y acompañando a su pareja Mauro Icardi, delantero de PSG, decidió regresar a la Argentina para pasar Año Nuevo y vacacionar en algunos puntos del país. En su recorrido, la modelo se emocionó al reflexionar sobre lo que significa el territorio nacional y realizó un fuerte descargo.

Por medio de su cuenta de Instagram, y con una fotografía de una bandera argentina en la Patagonia, Wanda manifestó: "Recuerda tus raíces, porque indican dónde comenzaste a ser quien eres. Orgullosa de mi país .. de su gente tan auténtica, sincera, espontánea y solidaria".

"Ser argentino es un orgullo y poder recorrer mi país es una elección que deberíamos optar todos. Tenemos los paisajes más hermosos del mundo, con los seres más cálidos esperando recibirnos de la manera más auténtica y autóctona", agregó la modelo, quien también se desempeña como agente de su pareja Icardi.

Pese a que tuvo la posibilidad de visitar decenas de lugares en el planeta, Wanda Nara sostuvo: "Recorrí muchas partes del mundo, pero las provincias argentinas me dejaron un crecimiento interior, de emociones y valores que no te dan otros lugares... Y que me encanta transmitirles a mis hijos Italianos". Finalmente, y para que sus seguidores le respondan, consultó: "¿Qué lugares de Argentina son sus preferidos?".

Wanda Nara se filmó llorando antes de la llegada del 2021:

Wanda Nara compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo se despidió de su familia, luego de haber vuelto a la Argentina para pasar el Año Nuevo con su familia. La modelo compartió las imágenes desde la combi, en la que se largó a llorar porque tuvo que despedirse de su familia. Su hermana Zaira con su hijo Vigo en brazos, también se mostró muy angustiada por tener que decirle adiós a su hermana tan pronto.