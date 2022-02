Otra burrada discriminatoria de Viviana Canosa: "Pobre, bruto"

Viviana Canosa protagonizó otra burrada a plena discriminación en las redes sociales, donde citó la foto de un niño y aseguró que "así te quieren, pobre y bruto".

Viviana Canosa ya está acostumbrada a hacer papelones históricos tanto en la televisión argentina como en las redes sociales. En esta oportunidad, la periodista derrapó en su cuenta oficial de Instagram (@vivianacanosaok) y también en Facebook.

A través de algunas historias, la conductora de 50 años protagonizó otro acto de discriminación y levantó decenas de comentarios en las aplicaciones tecnológicas.

Otro papelón discriminatorio de Viviana Canosa en las redes sociales

La presentadora se hizo eco de una publicación desde el perfil de Tecnópolis que mostraba a un niño en cuero mordiéndose los labios, celebraba la presencia del joven cumbiero L-Gante en el lugar de manera gratuita y decía "este es el aguante #LGanteEnTecnópolis".

Entonces, a plena discriminación, "La Colorada" citó dicho posteo y agregó en el margen superior su polémica opinión: "Sumiso, pasivo... Pobre, bruto. Así te quieren". Además, debajo de la postal elegida por la cuenta de la megamuestra de ciencia y tecnología, la presentadora amplió su visión: "Este es ´EL AGUANTE´. NO TE QUIEREN. DESPERTATE".

Como si ello hubiese sido poco, Viviana Canosa también apeló a su Facebook para insistir con su postura degradante y prejuiciosa. Allí, escribió dos mensajes más en idéntica dirección. Uno de esos decía "te quieren estúpido y dominado! Despertate". En tanto, el otro posteo rezaba: "Nos quieren en un mundo cada vez menos real!".

Viviana Canosa trató a L-Gante de "chorro" y él le contestó

En su programa Viviana con vos, por América 24, la conductora conversó a través de una videollamada con el músico, que se encontraba en México. "¿Quién sos, L-Gante?, ¿de dónde venís?", fue la pregunta inicial de ella. "Primero, buenas tardes. Yo me llamó Elián Rodríguez, soy de la localidad de (General) Rodríguez, (provincia de) Buenos Aires. Y así como dijo Cristina (Fernández de Kirchner), soy un pibe que cumplió el sueño de la música con la netbook".

"Recién nos preguntábamos si Cristina quería cautivar electorado joven mencionándote... ¿Conocés a Cristina personalmente?", quiso saber "Vivi", a lo que él contestó: "No, personalmente no. Me causó un gran impacto estar como referente y ejemplo. Yo sólo hice lo que gustaba, con los bajos recursos que tenía".

"Yo no trato de transmitir malos mensajes, sólo cuento mi realidad. No es algo para que imiten. En los momentos malos, la pase mal y en los buenos, bien. Traje un género nuevo que es la cumbia 4.20, la cumbia villera de la actualidad", explicó L-Gante con mucha paciencia, antes de que la conductora arremetiese: "Sentí que hablabas de drogas, de violencia de género, de falopa... ¿Me traducís tus canciones?".

Sin darle espacio para sus operaciones, Valenzuela la reubicó el foco de la noticia (que Cristina lo reconoció por haber progresado con un logro de su gestión) y le dijo: "El mensaje que está transmitiendo Cristina es el logro que yo pude conseguir. No te voy a contestar eso. No me arrepiento de la letra porque yo canto mi realidad. Yo soy una persona que fuma marihuana".

"¿Y qué me decís del lenguaje tumbero y la violencia de género de tus canciones?", siguió Canosa. Una vez más, el artista le aclaró: "Lenguaje tumbero, sí. Violencia de género, no. Yo no denigro a las mujeres, ni critico, ni insulto a nadie". Al instante, explicó que, por vivir en una realidad complicada, muchas veces tuvo que faltar a la escuela y Canosa aprovechó, una vez más, para lanzar un desesperado zarpazo hiriente.

"¿Te faltó morfi, educación? Para entender. Es Cristina la que habla de vos como referente y sin embargo no tuviste acceso a un carajo, por lo que me estás contando. ¿A quién votaste?", quiso saber ella aunque no tenía nada que ver el tema de las elecciones. Sin embargo, sin guardarle bronca, L-Gante la dejó enmudecida: "´Vivi´, el voto no se dice... La netbook del Gobierno no la tuve en la escuela. Vendí el celu por la compu".

Sin ningún tipo de pruebas, argumentos ni simpatía, Canosa jugó su última carta y trató al artista de "chorro": "¿Fue un choreo? Hablemos claro". "No, ¿cómo voy a chorear?", retrucó L-Gante, quien para cerrar con el ataque de odio de la entrevistadora sentenció: "Me llegó de otro lado, pero yo le di un buen uso. La computadora la uso para mí día a día. Soy una buena persona, comprendo a la gente de pueblo". Humillada, la conductora macrista no dio espacio a que su panel hiciera preguntas y cortó la entrevista.