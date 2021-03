Un delirio: Canosa y Casero militaron no vacunarse contra el COVID-19.

Y un día sucedió el encuentro que muchos temían: Viviana Canosa entrevistó a Alfredo Casero y en un acto de irresponsabilidad periodística y ciudadana -dado el contexto de pandemia mundial- ambos militaron la no vacunación para erradicar el COVID-19, exponiendo argumentos peligrosos y vacíos de ideas, ante una audiencia claramente influenciable por las ideas que predica la conductora macrista.

"La locura es altamente contagiosa. Les están quemando el balero a la gente", expuso un Alfredo Casero desatado ante la mirada de una complaciente Viviana Canosa, en el programa Viviana con vos (A24). Acto seguido a esta definición del creador del indiscutido clásico humorístico Cha, Cha, Cha, la conductora antiderechos le preguntó: "¿Te querés vacunar?".

Sin dudarlo siquiera, Casero replicó: "No, no. Yo no me quiero vacunar de nada". Sonriente, Canosa completó con un peligroso "yo tampoco. ¿Y por qué no te querés vacunar?". Si el mensaje televisivo ya había escalado dimensiones peligrosas, la polémica justificación del humorista terminó por cerrar un encuentro delirante.

"Porque no confío en ninguno. No confío en todo esto. Estuve muy mal, 200 días internado. Me agarré un virus intrahospitalario hace dos o tres años atrás y ví como se maneja todo. Algo rarísimo que derivó en una operación de peritonitis muy rara. Terminó todo mal. No puedo vivir con una sonda por la que comés y tomás agua", argumentó Casero, mezclando su opinión con una extraña vivencia que lo tuvo como protagonista.

Para reforzar sus palabras anteriores, señaló: "A partir de esa experiencia mi cabeza cambió. Vi realmente la locura, el abismo. Ante eso, la muerte es muy placentera. Vivir con dudas nos va a convertir en paranoicos".

