La Defensoría del Público advirtió a América TV por las denuncias de Viviana Canosa sobre la adulteración de hisopados

Desde que la pandemia inició Viviana Canosa ya pasó por varias polémicas debido a sus opiniones contrarias a las recomendaciones de los especialistas en salud. Las controversias de la periodista van desde tomar en vivo dióxido de cloro hasta la más reciente denuncia de adulteración de hisopados para levantar las cifras de contagiados de coronavirus. Pero ahora la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a cargo de Miriam Lewin, advirtió a A24 y América TV por las declaraciones de Canosa: "Genera alarma social y promueve desconfianza".

En un documento firmado por la directora Miriam Lewin, la Defensoría del Público advirtió al canal de Daniel Vila y Claudio Belocopitt por las declaraciones de Viviana Canosa, a quien acusaron de promover el "pánico social, la alarma y la desinformación entre las audiencias". La advertencia se basó en la denuncia que realizó la conductora en su programa el pasado 6 de abril en la que señaló que en determinados lugares se adulteraban los hisopados para que dieran positivo y "meterte en tu casa".

Frente a las denuncias recibidas por las declaraciones de Canosa, el organismo comandado por Miriam Lewin encargó un análisis "socio-semiótico" a la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo. El mismo concluyó que, al mediatizar las imprecisiones en las que Canosa incurre ya que no puede precisar "ni en qué consiste ni dónde ocurre" el procedimiento de adulteración, la conductora "genera alarma social y promueve desconfianza".

Al no tener la autoridad para imponer sanciones, la Defensoría elevará al reclamo al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Ministerio de Salud. Como instancia de encuentro, el organismo dirigido por Lewin le propuso a América TV un espacio "para profundizar las cuestiones planteadas y evaluar la posibilidad de realizar una reparación simbólica en pos de brindar información concreta y chequeada, que pueda orientar a la población, en un contexto de pandemia exige a la comunicación mayor responsabilidad social".

La militancia de Canosa contra las nuevas restricciones

En su editorial del miércoles pasado, la conductora ultra macrista cuestionó de forma peligrosa las medidas dispuestas por Alberto Fernández para frenar el avance del coronavirus en Argentina. "¿La salud es más importante que la economía y la libertad? Yo no lo sé", disparó la polémica periodista. Pero eso no fue todo ya que también aseguró: "Vivir no es solo respirar. No queremos vegetar, no queremos ser un adorno. No vale la pena vivir así, si estás preso en tu casa". Estas declaraciones se sumaron a la difusión de información falsa que el día anterior Canosa había lanzado sobre los hisopados adulterados que motivaron la advertencia de la Defensoría del Público.