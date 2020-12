Viviana Canosa hizo un repaso de lo que fue el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Diputados y volvió a denunciar que fue censurada durante su cobertura para su programa Nada Personal (Canal 9). Al día siguiente, la conductora le dedicó gran parte del comienzo del programa a Pablo Duggan y sostuvo que el periodista está "obsesionado con ella".

"Yo estaba ayer en la Cámara de Diputados y solo a mí se me cortaba el móvil", recordó Canosa, haciendo énfasis nuevamente en la supuesta "censura" que vivió mientras cubría el debate. Duggan cuestionó esta denuncia por parte de la conductora y Canosa no se lo dejó pasar.

"Dice Duggan que yo me persigo con que me censuran... tengo una vida tan intensa, no tengo tiempo de nada, no quiero ser tendencia, no quiero que me digan ''Viviana censurada". Quiero trabajar en un país libre con democracia y no de cagones. Por eso me hace lo que me hace", comenzó diciendo la conductora.

"Estoy harta de que Duggan me venga a decir boludec*s porque si tenes huevos vení acá y yo allá y hablamos, ¿dale?. ¿Sabes como te noqueo, papi?. Te falta calle, te falta todo. Yo no escribo libros a favor de nadie ni en contra de nadie, no me paga nadie...", lanzó Canosa, contundente.

"Dejá de criticarme estas obsesionado conmigo, ¡¿qué te pasa?!". Olvidate. Se feliz con lo que más te guste en la vida y dale para adelante", continúo diciendo la conductora contra el periodista de C5N.

Durante su contundente acusación contra Duggan, Canosa remarcó que ella le contó a Sergio Massa que le estaban cortando la transmisión del programa y dijo que "si a Duggan le ponen a Massa al lado se caga encima". "Yo la verdad que no, se lo dije en la cara. No hay que ser cagón en la vida hay que ir por la vida siendo libre, cosa que él no puede", disparó.