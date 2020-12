A poco tiempo de que finalice un año, Viviana Canosa brindó el último programa que realizará por la pantalla de El Nueve. Luego de tener un bajo puntaje en la lucha por el rating, "Nada Personal" llegó al final de ciclo. En las últimas horas, y tras haber recibido la noticia de que el mismo será levantado, la conductora estalló de furia y también de tristeza, lanzando teorías conspirativas y también dardos contra el Gobierno de Alberto Fernández: "No sentí el apoyo".

La periodista de El Nueve, que a lo largo del 2020 se ha victimizado y también protagonizado papelones en cámara, se despidió con un programa en el que sus compañeros de trabajo la entrevistaron. En una charla a puro show, Canosa expresó: "Yo hice muchos años espectáculos, y la farándula y la política no es muy distinta. Es el mismo puterío, con la diferencia que la farándula no le jode la vida a la gente, y el político sí. Este medio es muy choto, lo vieron cuando me quisieron castigar. Es muy machista, los que se hacen los feministas maltratan a sus mujeres, a las personas con las que trabajan".

Consultada por si tiene preferencia por Alberto Fernández o Mauricio Macri, la verborrágica conductora intentó asumirse como objetiva, aunque terminó mostrando la hilacha: "No voy a elegir ni a uno ni a otro, los conocí a los dos y el Presidente me parece un mentiroso, y Macri no. El Macri con el que hablo y hablé siempre me dijo lo mismo, y Alberto Fernández no, me decepcionó completamente".

El mal momento de Viviana Canosa en TV durante el último programa que hizo en Nada Personal:

Pese a que, a lo largo del año, hizo un muy flojo papel en el rating de televisión, Viviana Canosa consideró que hubo una movida política parar quitarla de la televisión: "Tengo toda la sensación de que quisieron voltearme porque les resulto absolutamente incómoda. Este año, el periodismo militante me dio mucho asco, tanto con el dióxido de cloro como la amenaza del Presidente (Alberto Fernández) de que se me iba a volver todo en contra. Fueron dos cosas perfectas para que me pegaran una patada en el culo y que me voltearan. Le agradezco a Dios eso porque me hizo saber que yo no solo era libre sino que me sentía libre. Ahí decidí que no me iban a joder nunca más, que el poder lo tenía yo y no ellos".

Además, Canosa manifestó que no se sintió acompañada durante este último tiempo: "No sentí el apoyo de casi nadie, pero eso me hizo mucho más fuerte". Y a modo de despedida, lanzó diferentes acusaciones: "Les mando un beso y un abrazo enorme a todos los que operaron para sacarme de la tele. Me salvaron, me dieron fuerzas, me hicieron creer en mí. Quisieron silenciarme, silenciarnos, que tengamos miedo, sacarle el valor a la palabra 'Libertad'. Quisieron un pensamiento único y que todos marchemos al mismo paso, siguiendo las órdenes de los políticos 'iluminados' y de los infectólogos. Nos encerraron, nos fundieron y quisieron controlar nuestro pensamiento ¿Será por eso que tienen obsesión por los medios?".