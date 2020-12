Viviana Canosa y el periodista de La Nación Francisco Olivera tuvieron un insólito diálogo acerca de los pies de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los comentarios se volvieron un tema de burla de los usuarios de las redes sociales que no podían creer el tema que estaban tratando.

"Ella tiene un tema porque calza cuarenta y era un secreto de Estado para los que se encargaban de venderle los zapatos. No se podía hablar del pie, no era un problema de largo, sino de ancho", dijo Olivera.

Canosa pronunciaba onomatopeyas para expresar su asombro por el comentario de Olivera como si estuviera dando información importante o relevante para la audiencia del canal.

Luego, Canosa contó que se encontró con Cristina Kirchner: "Yo la conocí con mocasines. El día que entré sí me impacté porque la vi como una señora normal, no como una persona imponente con sus joyas y toda producida. Era una señora que estaba trabajando a las diez y pico de la noche con muchas personas que la esperaban fuera de su despacho".

La conductora después hizo un insólito comentario: "Recuerdo que le miré los pies y tenía unos mocasines de señora grande, no es un detalle menor". El periodista por su parte dijo que "se preocupa mucho".

Canosa contra el velorio de Maradona

Viviana Canosa entró en nueva polémica tras una serie de repudiables tuits en contra del Gobierno de Alberto Fernández y la decisión de velar a Diego Armando Maradona en la Casa Rosada. El mensaje de la conductora macrista no cayó para nada bien en las redes y fue duramente criticada.

Horas después de que se confirmara que el velatorio de Maradona se realizaría a partir de este jueves en la Casa Rosada, la conductora de "Nada Personal" (El Nueve) estalló contra del Gobierno con un hilo de tuits que fueron tildados de irrespetuosos por los usuarios de Twitter, por no respetar la tristeza por la muerte del ex futbolista.

"Era en Boca o Argentinos. No manchen la pelota. No usen al 10", escribió Canosa desde su cuenta de Twitter, recurriendo a la misma frase que Maradona utilizó en la Bombonera en su despedida del fútbol profesional. El comentario recibió críticas de muchos usuarios que no compartieron el punto de vista de la controvertida mediática.