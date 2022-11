Una abuela cumplió 106 años y su respuesta a Telefe fue furor en las redes: "No quiero más"

Marcelina es de Rosario, cumplió 106 años y su relato recorre las redes sociales. El video.

El video de una mujer que cumplió 106 años se convirtió en tendencia en las redes sociales por su particular manera de celebrarlo. Su nombre es Marcelina, quien abrió sus puertas para brindar una entrevista sobre el aniversario sobre su natalicio, pero lejos de alegrarse, dejó un testimonio que se viralizó inmediatamente.

En las redes sociales recorren una infinidad de videos de todo tipo, y en esta oportunidad, el testimonio de una mujer que acababa de cumplir 106 años no fue la excepción. Telefe Rosario visitó su hogar y el periodista rompió el hielo con una pregunta sencilla.

"¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo la está pasando?", indagó. "Bien, no queda otra", expresó Marcelina, quien también tuvo la visita del canal en el 2021, a sus 105 años. La mujer reveló que desde los 5 que vive en Rosario, trabajó en un frigorífico y es hincha de Rosario Central.

Luego, el periodista le preguntó cómo se siente y lejos de ser una celebración, contestó de manera contundente: "Mal, porque ya no quiero vivir más". La respuesta de la abuela despertó una serie de reacciones de los usuarios de Twitter, quienes opinaron con respecto al video viral.

"Una divina"; "Tiene razón ¿para qué vivir tanto?"; "La quiero mucho", fueron algunos de los comentarios expresados. Otros comenzaron a relatar historias personales de familiares que también vivieron muchos años, al igual que la mujer que vive en Rosario pero nació en Corrientes.

Oscar, el gato que predijo 100 muertes en un geriátrico

Una increíble historia se volvió viral en las redes sociales y el protagonista es un gato. Su nombre es Oscar y, por fuera de lo común de ser solo un animal doméstico, descubrieron una "habilidad" insólita: el felino predijo 100 decesos, lo apodaron "El mensajero de la muerte" y varios profesionales de la salud salieron a hablar sobre este tema.

Después de varias pruebas que dieron su grado de efectividad, la gente que trabaja en la residencia de adultos mayores Rhode Island ubicada en Estados Unidos, dio a conocer la historia de Oscar. "No se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir", indicó David Sosa, médico especializado en geriatría, quien dialogó con la revista The New England Journal of Medicine.

El gatito tiene 15 años y llegó al lugar gracias a un trabajador del geriátrico que lo acogió cuando vivía en la calle. Al darse cuenta de esta situación, consideraron hacer una prueba para evaluarlo bajo sus propios ojos: llevaron al animal a la habitación de un paciente que estaba próximo a morir, pero Oscar se fue al cuarto de otro adulto mayor.

Lo sucedido sorprendió a todos: el paciente que tenía un cuadro delicado de salud vivió varios días más, mientras que el otro, al que el gato fue a su habitación, murió a las pocas horas. "Siempre se las arregla para aparecer en las últimas dos horas", sostuvo Joan Teno, doctora y docente en la Universidad Brown.