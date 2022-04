Un matemático enseñó la fórmula para saber si le gustás a otra persona y triunfa en Tik Tok

Un ingeniero de Guatemala arrasa en las redes enseñando matemática y es furor por un vídeo sobre relaciones afectivas.

Las relaciones amorosas tienden a tener esa cuota de inseguridad. Es por eso que para despejar una duda sencilla pero latente en los sentimientos de cada persona, se viralizó una fórmula matemática por parte de un docente que arrasa a través de las redes sociales.

Se trata de "Chacho", un joven ingeniero oriundo de Guatemala que reveló cuál es la fórmula para saber si le gustás o no a la otra persona. El vídeo es furor en todo el mundo y partió desde su cuenta de Tik Tok, donde explicó en 46 segundos esta incógnita a través de la regla de tres simples.

"Si te busca, le gustas, y si no te busca ¿qué es lo que pasa?", arrancó. "Aplicamos regla de tres: 'si no te busca' por 'le gustas' dividido 'si te busca' para encontrar la variable 'x'", continuó el matemático, cuyo video acumula más de cien mil reproducciones.

"Simplificamos 'si' con 'si', 'te' con 'te, 'busca' con 'busca' y nos queda 'no le gustas'. Con esto estamos indicando mis queridos amigos que definitivamente si no te busca, no le gustas", indicó "Chacho". Y el comentario del final justificó todo: "Recuerda que no lo digo yo, lo dice la matemática", dijo.

El joven tiene también una cuenta de YouTube, plataforma donde comenzó a subir su contenido, y ahora se volcó a Tik Tok en la cual tiene casi nueve mil seguidores. Al margen del gracioso video que viajó por el universo de Internet y las redes sociales, "Chacho" sube información académica vinculada a la matemática y la trigonometría.

Belito Rafa, el abuelo que fue a la Bresh y es furor en Tik Tok

Belito Rafa es el álter ego de don Rafael García, un abuelo de 87 años que causó revuelo en redes en primera instancia por su particular manera de pedir una pizza por teléfono siendo grabado por su nieta a mediados del 2021. Ahora, se lo vio yendo a una fiesta para jóvenes donde fue muy bien recibido y arrasa en el mundo de las redes con millones de seguidores.

Su nieta Lucía Solberg, de 19 años, es quien lo acompañó en este universo de las redes sociales y la aparición que lo hizo famoso fue aquella particular manera de pedir pizza por teléfono, donde no paraba de reírse. Eso hizo que, en cuestión de pocas horas, llegue al millón de reproducciones para la sorpresa de ambos.

"Esta noche es hermosa porque estoy con ustedes, porque yo soy un joven también pero de 87 años", continuó Belito al mando del micrófono en la Bresh. A través de su cuenta de Twitter, publicó una serie de tuits al respecto y tuvo una innumerable cantidad de respuestas de gente que lo sigue y que se sacó fotos con él en el evento.