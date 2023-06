Un hombre llamó a su amante, utilizó el altavoz y tuvo el peor final

La llamada quedó registrada dentro del teléfono e hizo que la historia se volviera viral con rapidez.

Un hombre se volvió viral en redes sociales tras protagonizar un insólito momento arriba de su auto. El señor fue víctima de un error que le costó una fuerte discusión y la disolución de su matrimonio.

El hecho tuvo lugar en México, en donde el protagonista de la historia quiso mantener una conversación telefónica con su amante, pero cometió un terrible error. La situación generó tal conmoción que rápidamente se volvió viral en todo el mundo ante el insólito desenlace de la historia.

Precisamente, el señor iba en el auto con su esposa y en un momento se bajó a hacer una llamada telefónica con su amante, pero tenía el bluethoot y su pareja escuchó todo desde el auto. Indignada, decidió grabar toda la situación y la compartió en TikTok, red social en la que se volvió viral en cuestión de horas.

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o que?”, se escucha que dice la amante del otro lado de la línea. Además, sumó: "¿Si nos vamos a ver hoy o no?". La esposa decidió tomarse con humor la situación y logró volverse famosa en la red social del video.

Fue a un telo con la amante, murió y la esposa hizo lo que todos imaginan

Un hotel alojamiento se convirtió en el escenario de un inédito y trágico caso policial. El hecho ocurrió en Paraguay, pero en cuestión de horas se volvió viral y recorrió el mundo por los sorprendentes detalles que llamaron la atención de los usuarios de las redes sociales.

Un hombre de 54 murió en una de las habitaciones del albergue transitorio de la localidad de Presidente Franco. Según informaron los medios locales, el fallecido estaba acompañado por una joven y sufrió una descompensación en pleno acto sexual que le provocó un fulminante paro cardíaco.

Lo que llamó a atención de los empleados del establecimiento fue que la muchacha que acompañaba al hombre huyó corriendo del lugar. "Los encargados entraron a la habitación y encontraron muy mal al señor, por lo que llamaron a los bomberos, quienes lo reanimaron y lo llevaron hasta el hospital” confirmó el comisario local.

Una ver en el centro médico, el personal de salud hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero sus esfuerzos no alcanzaron para que permanezca con vida. Pero tras la fatalidad, tuvieron que lidiar con otra situación compleja: identificar al fallecido y comunicarse con su familia para que retiren el cuerpo.

No fue hasta que el celular del fallecido, que había quedado en la habitación, que el descubrieron que la mujer que escapó era su amante. “El señor no tenía ningún número de teléfono como para ubicar a sus familiares y el celular estaba bloqueado. A la medianoche la esposa de la víctima llamó al celular donde le explicamos lo que pasó y a eso de las 2 de la mañana llegó a la comisaría y le entregamos el cuerpo”, contó uno de los efectivos policiales.