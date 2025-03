Tiene un pequeño error que vale millones: la moneda argentina que buscan los coleccionistas.

Las monedas ya casi no se usan en Argentina, ya que su valor quedó desactualizado y no vale la pena utilizarlas como medio de pago. Sin embargo, lo que para muchas personas puede parecer un elemento con un valor menor, para otros puede valer una fortuna: precisamente, existe una moneda en particular que tiene un error de impresión y los coleccionistas están dispuestos a pagar una importante cifra.

Se trata de una moneda de un peso emitida en la década de los 90' y como en su momento la circulación era muy habitual, casi nadie se había percatado del error de impresión que tenían. Sin embargo, con el paso de los años, mientras este medio de pago dejaba de utilizarse, muchos coleccionistas se percataron de un error en su impresión que no fue suficiente para que la sacaran de circulación: en lugar de tener impreso "provincias unidas del sur", dice "provingias unidas del sur".

Este error supone una rareza para los coleccionistas y muchos se mostraron dispuestos a pagar sumas importantes de dinero con tal de tenerla en sus manos. Los coleccionistas de dinero suelen tener en su poder este tipo de cosas: billetes antiguos, monedas que ya no existen en ninguna parte del mundo e incluso elementos como este, que tienen un error en su impresión.

Según se puede ver en páginas como Mercado Libre o Facebook Marketplace, las personas publican estas monedas por valores que superan el millón de pesos y son muchos los coleccionistas interesados en adquirirlas. Se confirmó que hay varias monedas emitidas con este error, motivo por el que cualquiera podrían tener en su casa este objeto con alto valor sin saberlo.

Piden más de $350.000: dónde vender las históricas monedas de 50 centavos

Las monedas de 50 centavos estuvieron vigentes durante muchas décadas, y recién a principios de 2024 dejaron de circular en Argentina debido a la alta inflación del país, ya que la gente no las utilizaba. Sin embargo, coleccionistas de numismática piden un monto que supera los $350.000 y se dio a conocer dónde venderlas.

La numismática es el estudio o coleccionismo de monedas y otros objetos relacionados, como billetes, títulos valor y medallas. Abarca el estudio de la moneda y el pago y da testimonio de la historia económica, comercial y política del ser humano. Es por eso que muchos aficionados están dispuestos a pagar una importante suma de dinero por una moneda usada históricamente en el país: la de 50 centavos.

De acuerdo a lo que indicaron los coleccionistas, la misma tiene un valor de entre $350.000 y $360.000. Como la moneda de 50 centavos tiene la particularidad de que se creó en 1882 y es de plata, genera que se abone mucho más de su valor nominal. En general, los amantes de la numismática que piden comprar la moneda por este monto se encuentran solicitándola a través de sitios web de venta online, como Mercado Libre. Cabe remarcar que la concreción de esta venta dependerá del estado en el que se encuentre y/o cuáles son las pretensiones del vendedor o vendedora.