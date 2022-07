Tiene 20 años y usó inteligencia artificial para interpretar lenguaje de señas

El joven se llama Ignacio Gorriti y a través de un tuit que se volvió viral, explicó el procedimiento que realizó para este proyecto.

Ignacio Gorriti es un joven de 20 años oriundo de Mar del Plata que rompió las redes sociales con un tuit que se volvió viral. Se trata de un proyecto vinculado a la inteligencia artificlal, disciplina que aplicó para interpretar el lenguaje de señas.

Mejor conocido como "Nacho", el joven marplatense dialogó con El Destape para dar a conocer las ideas que tiene en base a este proyecto sumamente importante. "Siempre tuve ganas de hacer apps pero antes no contaba con el conocimiento para llevarlas a cabo", contó quien estudia el tercer año de la carrera de Ingenería en Sistemas.

En este sentido, destacó que "gracias a la facultad y cursos que hice, este año empecé a desarrollar las ideas que tenía". No solo comenzó a implementar inteligencia artificial para interpretar el lenguaje de señas, sino que tiene dos aplicaciones: Improratoria, la primera aplicación destinada a mejorar la oratoria de los jóvenes que participan en Modelos ONU; y Rocko App, una plataforma donde se puede escuchar música.

"La inteligencia artificial se me ocurrió la semana pasada, tenía ganas de hacer algún proyecto vinculado a eso y justo a la par se me vino a la cabeza la duda de cómo haría yo para entender a una persona sordomuda con la mayor fluidez posible", relató sobre el reciente inicio del proyecto. De cara a los próximos días de trabajo, el deseo es generar un vínculo con algunas entidades de personas sordomudas para llevar adelante un trabajo articulado.

"Para hacer esto ya me han contactado varias personas y organizaciones vinculado a las personas sordomudas para ofrecerme su ayuda en el proyecto", reveló. Además, sostuvo que tiene la intención de hacerlo "principalmente junto a la comunidad vinculada al lenguaje de señas y hacer una aplicación con la que ellos esten conformes y sientan que les sirve".

El joven busca articular con entidades de personas sordomudas para trabajar en conjunto

El interés por la inteligencia artificial

La pasión por estos temas surge desde que tenía 15 años. "A mí desde chiquito me gustó la informática, sabía que quería estudiar esto, en la tecnología veo un potencial infinito y siento que con ella se pueden solucionar muchisimos problemas", indicó.

Sumado a eso, reflexionó sobre la implementación de la inteligencia artificlal. "Hasta ahora las distintas cosas que he creado fueron para eso, intentar solucionar un problema", dijo.

Cómo utiliza la inteligencia artificial para el lenguaje de señas

Por fuera del lenguaje técnico, "Nacho" explicó el proceso utilizado para interpretar el lenguaje de señas de esta manera. "A través de la cámara, vos podés reconocer el significado de las señas que la otra persona hace", precisó.

Como el proyecto aún es muy primitivo, "al estar en una fase beta y tener muy pocos días de vida, solo reconoce 4 términos, pero la idea es poder ampliarlos y que sean muchos más", subrayó al respecto.

La viralización en redes

El joven marplatense de 20 años se volvió viral en Twitter por este tema. A través de un breve video, mostró cómo la inteligencia artificial captaba el lenguaje de señas, lo que generó un revuelo entre la gente.

"No esperaba que el tuit se haga así de viral, me agarró completamente por sorpresa. La gente recibio muy bien la idea y eso me puso muy contento", expresó. Esto fue el empuje para poder tener la vara altísima en este trabajo, por lo que manifestó: "Con la viralidad que tuvo todo esto las expectativas que tengo ahora son muy altas, espero poder seguir a full con el proyecto y tratar de desarrollarlo lo mejor posible".