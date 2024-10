¿Son necesarias? Qué secreto esconden las tres cámaras del iPhone y por qué no todos las usan

Para qué sirven las tres cámaras de los iPhone.

Cada año, Apple organiza eventos para presentar los nuevos avances que aplicó en los modelos de los iPhone que lanzarán al mercado. Algunas mejoras se encuentran más cerca de la duda que de la sorpresa y la fascinación, debido a que las personas deben adquirir cierto conocimiento para hacer un uso correcto de la innovación. Esto se replica en la utilidad de los tres lentes que los celulares portan.

En el último tiempo, la marca de la manzanita lanzó cinco modelos de sus teléfonos: la versión estándar, SE, Plus, Pro y Pro Max. Cada uno de los dispositivos presenta una serie de diferencias que impactan de gran manera no solo en el precio, sino también en el rendimiento que va desde el procesamiento de acciones, duración de la batería, composición de los materiales y la calidad de las fotografías.

Para qué sirven las tres cámaras de los iPhone.

Esto provocó que un usuario de X decida burlarse del nuevo del diseño y del tamaño que tendrán las cámaras del iPhone 16. De todos modos, la ubicación de los artefactos no será esa porque la foto se trató de una filtración falsa. Esto desató una ronda de memes, que también resaltó la utilidad del complemento.

Los especialistas en celulares señalan que no hay grandes diferencias entre el resultado final que se puede obtener entre una versión Pro y Pro Max, y que depende mucho del uso que la persona le dé al dispositivo en su día a día. "Tu iPhone de 2 cámaras y el de 3 sacarán la misma calidad, salvo en distancias largas, algo que habitualmente no se suele usar mucho, y que, sinceramente, pagar por ello, cuando la diferencia no es tan notable tampoco, es absurdo", expresan en el blog La Manzana Mordida.

No es el último: qué iPhone recomiendan comprar los expertos

Las versiones Pro, Pro Max, Plus y normal del iPhone 16 disponen de un precio que oscila entre los U$S799 y U$S1199. Algo que invita a pensar bastante si vale la pena semejante gasto para adquirir uno de los celulares más modernos que existen en la actualidad. Aunque los expertos le recomiendan a las personas que pueden acceder a modelos anteriores que reciben actualizaciones y que presentan un rendimiento más que aceptable.

Los modelos recomendados y que son más económicos son aquellos que corresponden a las versiones 13 y 14 de los celulares de Apple, debido a que reciben las últimas actualizaciones correspondientes al sistema operativo. Esto genera que no sea tan necesario ir en la búsqueda de un dispositivo que de momento es uno de los más caros del mercado.

Otra alternativa es acceder a versiones de celulares que se encuentran reparados y listos para ser vendidos por segunda vez. Se trata de equipos que presentaban una falla y que Apple reparó para que nuevamente queden en óptimas condiciones. Por lo general, se los consigue a un precio más bajo, debido a que no son de primera mano y su empaque ya fue abierto.